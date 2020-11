U mého domu ne. Volání po více odpadkových koších čelí v Prostějově odporu

Například Prostějovanka Ivana Doušková se nedávno obrátila na radnici s požadavkem, že by ráda viděla větší množství odpadkových košů v oblasti okrajových místních částí Krasice, Čechovice a Domamyslice.

„V daných lokalitách je jich žalostně málo. Například okolo celého rybníka je již pouze jeden, druhý se dlouhou dobu válel ve vodě,“ stěžovala si s tím, že podrobně zmapovala situaci od rybníka směrem ke škole a do centra Domamyslic, a kromě jednoho koše v Čechovické ulici a jednoho na cyklostezce žádný další nenašla.

„Mezi rodinnými domky v bočních uličkách koše také chybí. Možná by pak na ulicích bylo i méně odpadků a psích exkrementů. Třeba v Seloutkách jsou koše i s igelitovými sáčky instalovány opravdu na každém kroku včetně polních cest,“ porovnala situaci Doušková.

Podle náměstka primátora odpovědného za komunální služby Jiřího Pospíšila záležitost odpadkových košů není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

„Někteří lidé nechtějí, aby je měli před svými domy, protože jsou mezi námi bordeláři a ti kolem košů dělají nepořádek. Takže je to složitější, neboť když někde umístíme odpadkový koš, přijdou stížnosti, že se to lidem nelíbí,“ řekl.

Místním vadily kromě košů třeba i lavičky

Názory obyvatel jsou podle Pospíšilových zkušeností rozdělené přibližně půl na půl.

„Vždy se snažíme situaci pečlivě vyhodnotit. Aby byl koš každých patnáct metrů, to je samozřejmě zbytečné, protože se tím zvedají náklady na jejich pořízení a vyvážení odpadků. V každé lokalitě se snažíme najít kompromis a vytipovat místa, kam koše umístíme, aby tam nebyl nepořádek,“ shrnul.

Situaci v Krasicích, Čechovicích a Domamyslicích magistrátní odbor správy a údržby majetku v minulosti řešil již několikrát.

„V lokalitách se zástavbou rodinných domů jejich majitelé s umístěním odpadkových košů před svým domem nebo v jeho blízkosti nesouhlasili. Okolo rybníka pak byly koše a lavičky odstraněny také na základě stížností místních obyvatel,“ nastínila mediální referentka magistrátu Anna Kajlíková.

Jen za loňský rok byly škody na koších téměř sto tisíc

Lidé nechtějí koše u svých domů i kvůli tomu, že přitahují vandaly. Ti nejen ničí samotné nádoby, ale jejich obsah leckdy rozhážou po okolí. Třeba letos na jaře svědek zadržel v okrajové části města jednatřicetiletého muže, který ukopl koš u tamní zastávky. Přivolaným strážníkům svůj čin vysvětlil vztekem z toho, že se mu nedaří najít práci.

Nejvíce vandalismu je každoročně kolem Silvestra. „Naposledy jsme měli zničených 18 odpadkových košů za 32 tisíc korun. Lidé je zapalují nebo do nich házejí dělobuchy. Máme na to pojistku, takže to zaplatí pojišťovna,“ poznamenal Pospíšil.

Za celý loňský rok pak byly škody téměř sto tisíc korun. „Stále musíme nahrazovat koše, které vzaly za své třeba při dopravních nehodách, vichřici, nebo je mají na svědomí právě vandalové,“ dodal náměstek.

Podobné potíže přitom muselo město v minulosti řešit i se sáčky na psí exkrementy. Vedly k tomu, že si je v Prostějově nyní chovatelé psů mohou vyzvednout při placení místního poplatku na pokladně finančního odboru.

„Umístění na koších se neosvědčilo, docházelo ke krádežím celých balíčků,“ vysvětlila Kajlíková.