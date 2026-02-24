Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Návrh na konání místního referenda o bazénu loni v polovině května předložila TJ Prostějov, následovaly však spory. Radnice odmítla podpisové archy přijmout, což zdůvodnila chybami v nich.
Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) ale postupovala příliš formalisticky. NSS proto zamítl stížnost města proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který loni v červnu platnost návrhu na místní referendum potvrdil.
NSS nicméně podle vedení města rozhodoval pouze o jedné z vad návrhu na vyhlášení místního referenda. Ostatní nedostatky soud neřešil a zůstaly podle radnice v platnosti. Přípravný výbor je musel odstranit ve lhůtě šesti měsíců, k čemuž ho magistrát vyzval.
Lhůta podle primátora Františka Jury (ANO) uplynula v lednu, aniž by byl magistrátu předložen potřebný počet platných podpisů. Radní se proto rozhodli na nejbližším možném zasedání zastupitelstva referendum navrhnout sami.
„Respektujeme občanskou iniciativu a vážíme si toho, že se lidé o budoucnost města aktivně zajímají. Považujeme za správné dát obyvatelům možnost se k této otázce vyjádřit přímo,“ uvedl Jura.
Projekt plaveckého bazénu je podle něj v pokročilé fázi přípravy a je nutné, aby bylo o jeho podobě co nejdříve rozhodnuto a město mohlo bez dalších nejistot pokračovat v přípravě stavby.
Stavba za více než půl miliardy má začít už letos
Stavbu krytého bazénu s deseti drahami dlouhými 25 metrů schválilo předloni zastupitelstvo, město v letošním rozpočtu na projekt vyčlenilo 100 milionů korun. Stavba má začít letos, v roce 2027 by se měl bazén otevřít.
Organizátoři podpisové akce za vyhlášení místního referenda tvrdí, že dostatečnou kapacitu bazénu pro plavce a veřejnost nezajistí ani zvýšení počtu plaveckých drah z původně plánovaných osmi na deset při zachování pětadvacetimetrové délky.
Ze studie vyplývá, že stavba pětadvacetimetrového bazénu s deseti drahami bude stát 679 milionů korun, náklady na padesátimetrový bazén s osmi drahami odborníci odhadli na 811 milionů a s deseti drahami na 875 milionů.
Stavbu bazénu si dala prostějovská koalice do programového prohlášení. Zhruba polovinu nákladů město zaplatí ze svých zdrojů, zbytek pokryje úvěr. Pětadvacetimetrový bazén je nyní v provozu v městských lázních, jeho budova i technologie už dosluhují.