Boj o nový bazén se v Prostějově dál vyhrocuje, opozice žádá odvolání náměstka

Původní projekt zahrnoval komplex s pětadvacetimetrovým bazénem s osmi plaveckými drahami, vodním světem a relaxační zónou se saunami. Rozšíření bazénu na deset drah má podle vedení města zajistit dostatečnou kapacitu pro závodníky i uspokojit potřeby veřejnosti. Zároveň se dál počítá se zmíněným vodním světem i relaxační zónou.

Pro část Prostějovanů jsou však dvě nové dráhy pořád málo a v čele s tamním plaveckým oddílem dlouhodobě prosazují padesátimetrovou variantu. Bojovat o ni dál chtějí v referendu.

Stavba bazénu s deseti drahami si vyžádá 679 milionů korun, padesátimetrový bazén by podle odhadů vyšel na víc než 800 milionů. Část nákladů chce město zaplatit z vlastních zdrojů, zhruba polovinu částky má pokrýt úvěr.

„Čím déle budeme se stavbou čekat, tím víc náklady ještě porostou a může se stát, že už nepostavíme nic,“ upozornil prostějovský primátor František Jura (ANO).

Opozice zdůraznila, že v případě padesátimetrového bazénu by náklady na stavbu jednoho metru vycházely levněji než u pětadvacetimetrové varianty. Koaliční zastupitelé to však označili za nerelevantní, naopak poukázali na to, že delší bazén si vyžádá dlouhodobě vyšší náklady na provoz. Podle nich by se tak mohlo v budoucnu stát, že se nová stavba stane pro město přítěží s velkým dopadem na rozpočet.

Plavecký klub dál žádá „padesátku“

Padesátimetrový rozměr bazénu dlouhodobě prosazují především členové plaveckého oddílu, který má v Prostějově velký počet členů. Delší varianta má městu zajistit adekvátní podmínky pro vrcholové sportovce a pořádání velkých sportovních akcí.

„Tato výstavba zabezpečí plaveckou výuku, trénink sportovního plavání a pořádání významných národních i mezinárodních závodů,“ argumentoval předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek.

Plavečtí trenéři TJ Prostějov pak ve svém dopise mimo možnost hostit vrcholné soutěže zmiňovali i očekávaný vyšší zájem klubů o kempy a soustředění, pokud bude bazén delší. Vedení města však tyto hlasy odmítá.

„Mistrovství a jiné závody se běžně konají i v pětadvacetimetrových bazénech, takže soutěže jen na délce bazénu nestojí. Pokud budeme uvažovat tak, že čím delší bazén, tím lepší plavci, tak s takovou logikou můžeme rovnou postavit bazén v podobě kruhu,“ podotkl zastupitel Tomáš Blumenstein (ODS).

Kampaň byla demagogická, vadí opozici

Prostějovská opozice se stavbou pětadvacetimetrové varianty nesouhlasí, dlouhodobě podporuje snahy zdejších plavců o prosazení padesátimetrové délky. Město se podle ní snažilo před jednáním o úpravě projektu prosadit u veřejnosti kratší bazén za každou cenu.

Kritiku sklidilo zejména rozmístění informačních bannerů v ulicích a zvláštní vydání radničních listů, v němž politici z vedení města přišli s články podporujícími kratší variantu bazénu.

„Ve vydání chyběly objektivní informace, nebyly tam uvedené výhody a nevýhody padesátimetrové varianty. Zpravodaj, který vychází za veřejné peníze, byl zneužit k propagaci jedné možnosti,“ protestovala opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

Podle radních však žádné pochybení nenastalo a mimořádné vydání vyšlo podle pravidel, o nichž rozhoduje právě městská rada. „Sklízíme kritiku už i za to, že občany informujeme,“ poznamenal náměstek primátora Miloš Sklenka (ANO).

Navzdory aktuálnímu rozhodnutí zastupitelů ještě podoba nového krytého bazénu nemusí být definitivní. Plavecký oddíl TJ Prostějov už před několika týdny oznámil, že zahájil podpisovou akci k prosazení místního referenda o podobě vodního sportoviště. Pro jeho vyhlášení potřebují organizátoři získat téměř tři a půl tisíce podpisů.

„Věřím, že se to ještě podaří zvrátit, chceme dát příležitost lidem. Co mi na tom velmi vadí, je kampaň radnice, v podstatě demagogická a propagandistická, protože vůbec nedává prostor druhé straně a lidem, kteří chtějí padesátku. Tito lidé jsou spíš utlumeni, než že by mohli nějakým způsobem projevovat argumenty,“ uvedl opoziční zastupitel a předseda TJ Prostějov Aleš Matyášek (Na rovinu!).

Opozice nově požaduje odvolání náměstka

Situace se v těchto dnech ještě více vyhrotila, neboť opoziční koalice Na rovinu! žádá kvůli zprávám rozesílaným rodičům školáků odvolání náměstka Sklenky. Podle koalice totiž nařídil, aby ředitelé škol zaslali rodičům informace o variantě chystaného plaveckého bazénu, kterou prosazuje radnice.

„Náměstek primátora v minulých dnech rozesílal politické informace zákonným zástupcům nezletilých žáků prostějovských škol. Řada rodičů se na nás nyní obrací s otázkou, jak je možné, že politické texty jsou jim rozesílány prostřednictvím škol a školních informačních systémů, když toto výslovně zakazuje školský zákon, takže k takovému zpracování osobních údajů logicky nemůže být zákonné oprávnění,“ uvedl Matyášek.

„Jsme svědky pokusu zprivatizovat veřejné školství k politickým cílům. V tomto případě zabránit vyhlášení referenda a ovlivnit postoje občanů k výstavbě nového bazénu v Prostějově prostřednictvím kanálů, které k takovým cílům nemohou a nesmí být zneužity,“ kritizoval.

Sklenka se hájí tím, že rozesílané informace nemají politický charakter a není v nich zmiňována žádná politická strana ani hnutí. „Jde o informaci o připravovaném investičním záměru schváleném zastupitelstvem města. Právě investice byly tématem i předcházejících informací rozesílaných stejnou cestou rodičům. Ty nikomu nevadily, vadí pouze záměr, který není v souladu s přáním pana zastupitele Aleše Matyáška,“ řekl zpravodajskému serveru Hanácká Drbna.

Primátor sdělil, že si od náměstka vyžádal zprávu, na niž opoziční koalice Na rovinu! upozornila. Podle Jury obsahovala jen obecné informace o chystané investici města do bazénu, který budou moci v budoucnu využívat školáci i jejich rodiče.

„Nebyla tam jmenována žádná politická strana. Nevidím v tom proto žádné pochybení. Je to (požadavek koalice Na Rovinu! na Sklenkovo odvolání) výkřik do tmy,“ dodal Jura.