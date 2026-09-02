Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Čtyři zranění

„Aktuálně zasahujeme u dopravní nehody na železničním přejezdu P6545 v Prostějově, kde došlo ke srážce vlaku s nákladním vozidlem. Na místě se nachází zraněné osoby. Ulice Za Kosteleckou je v místě nehody uzavřena,“ uvedli policisté na síti X.
Nehoda se stala na železničním přejezdu v úseku z Prostějova do Kostelce na Hané. „Při střetu došlo k částečnému vykolejení motorového vozu a ke zranění čtyř osob. Provoz je zastaven, na místě jsou složky integrované záchranné služby včetně hasičů Správy železnic,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehodu na místě dokumentuje policie, následně budou hasiči odstraňovat vozidlo z kolejiště a nakolejovat vlak. Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastaven do 18:00. Zavedena je náhradní autobusová doprava.