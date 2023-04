Prostějov nezaplatí developerovi 38,5 milionu za zrušené obchodní centrum

Předmětem pře je smlouva z roku 2010, podle které měl Manthellan postavit obchodní a kulturní centrum Galerie Prostějov, a to v centru města na místě kulturního a společenského domu. Hodnota projektu se pohybovala na úrovni miliardy korun.

V roce 2018 ale radnice změnila názor na platnost smlouvy, která se týkala přípravy výstavby. Investorovi se totiž nepodařilo od roku 2010 stavbu realizovat, město proto od projektu couvlo. Od té doby se obě strany soudí.

„Víme, jak soudy ve všech instancích rozhodovaly,“ připomněl na jednání zastupitelů primátor František Jura (ANO) rozhodnutí odvolacího soudu o zneplatnění smlouvy v roce 2019 i následné neúspěšné dovolání investora k Nejvyššímu soudu.

„Parametry smlouvy neodpovídaly běžným nárokům, které by měly podobné kontrakty mít. Nebylo například jasné, jak chce developer celou stavbu realizovat. Takový byl postoj soudů od prvopočátku,“ nastínil opoziční zastupitel Jan Mochťák (Piráti).

Developer zprvu žádal mnohonásobně víc

Manthellan požadoval po městě původně 343 milionů korun. Více než 23 milionů vyčíslil jako náhradu nákladů na projekt a dalších 320 milionů vypočítali zástupci firmy jako náhradu ušlého zisku.

Na konci roku 2021 pak soud developerovi a městu nařídil mediaci u ostravského advokáta Petra Křižáka.

„Setkali jsme se celkem dvakrát,“ sdělil primátor Jura. Výsledkem mediace měl být návrh smírného řešení, který radnici předložil loni předseda představenstva Manthellanu Richard Morávek, známý olomoucký investor stojící také za nákupním centrem Šantovka.

Mathellan tak nyní mimosoudním vyrovnáním požaduje 38,5 milionu korun. „Z toho místo 15 milionů za ušlé zisky také alternativně žádali o pozemky města v hodnotě dvaceti milionů,“ řekl Jura. Případně nabídnuté pozemky by ovšem developer musel odsouhlasit.

„Čekáme na obsah oficiálního stanoviska města, ten vyhodnotíme a poté učiníme rozhodnutí o dalším postupu. Nadále chceme komunikovat primárně se subjekty a orgány, kterých se záležitost týká, a nechceme celou věc veřejně komentovat,“ reagoval na dotazy MF DNES mluvčí Manthellanu Petr Hlávka.

„K dosavadnímu vývoji lze pouze říct, že v pokusu o mimosoudní vyrovnání jsme se snažili být maximálně vstřícní. Pokud se nepodařilo najít ani za této situace shodu o mimosoudní řešení, bude celou věc muset rozhodnout soud,“ dodal.

Hlasování přineslo vzácnou shodu

Jakákoliv dohoda zřejmě nyní definitivně padla. Návrh od února projednávala advokátka města Prostějov Ivana Hučínová.

„Podle jejího stanoviska je žaloba s velkou pravděpodobností nedůvodná, co do základu i výše. Má za to, že by společnost neměla být ve sporu úspěšná, soud neměl žalobě vyhovět, a že společnost zřejmě nemá žádné důvodné nároky vůči městu z titulu odpovědnosti za škodu,“ popsala vedoucí odboru vnitřní správy Lenka Tisoňová v důvodové zprávě.

Proti návrhu nakonec hlasovalo všech 34 přítomných zastupitelů. „Vzácná shoda mezi vedením a opozicí,“ komentoval rozhodnutí Jan Mochťák.

Smlouvu o pronájmu pozemků v centru Prostějova za účelem uskutečnění developerského projektu sepsalo v roce 2010 s Manthellanem vedení města v čele se starostou Janem Tesařem (ODS). Podpisem toto usnesení stvrdil i následující primátor Miroslav Pišťák (ČSSD).

Investorovi se nakonec postavila primátorka Alena Rašková (ČSSD). Město si najalo právníky, vypovědělo smlouvy o pronájmu dotčených pozemků a strhla se lavina vzájemných žalob. Celý případ provázely ostré spory i nátlakové akce, například zablokování jediného většího parkoviště v centru města.