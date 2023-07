Za úhynem labutí v Prostějově nebyla otrava, ukázaly podle města rozbory

„Podle toxikologického protokolu je zcela vyloučeno, že by labutí mládě uhynulo na otravu Roundupem, v játrech nebyly nalezeny stopy glyfosátu. Stejně tak vyšetření vyloučilo trauma, střelné zranění či otravu nevhodnou potravou,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

„Možné příčiny úhynu jsem konzultovala i s odborníky z oboru ornitologie a ti konstatovali, že příčinou může být mimo jiné přirozený výběr, kdy si příroda prostě vybere silné jedince,“ doplnila náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Marcela Župková.

Město současně zdůraznilo, že i nadále platí zákaz krmení vodního ptactva. Právě krmení pečivem a dalšími zbytky lidského jídla, v němž někteří obyvatelé pokračují navzdory varovným cedulím rozmístěným u městského rybníka, bylo v diskusích místními zmiňováno jako jedna z možných příčin úhynu mláďat.

„Bohužel to někteří lidé stále dělají a u labutí to má mnohem vážnější následky než třeba u kachen, mláďata to opravdu může snadno zabít. Navíc lidé jsou schopni zvířatům házet třeba i křupky nebo dokonce starý oběd. Vedlejším důsledkem je pak i kontaminace vody, což za teplého počasí také působí problémy,“ upozornila už dříve Župková.

Použití glyfosátů se ve městech řeší delší dobu

Zmizení jednoho a úhyn dalších tří z celkem šesti mláďat jediného labutího páru ve městě během pouhých tří dní bylo v Prostějově v polovině června velkým tématem pro nemalou část místních. Na sociálních sítích bylo pro část obyvatel hlavním podezřelým město, respektive technické služby.

Obvinění, že úhyn mohl zapříčinit postřik jedovatým herbicidem, spustila fotografie zachycující informační cedulku s datem 16. května, která upozorňovala na ošetření záhonu nacházejícího se poblíž rybníka za silnicí. Podle zástupců města šlo ale o omyl a herbicid zde kvůli deštivému počasí použit nebyl.

„Byť byl postřik avizovaný, neproběhl. S kolegou Pospíšilem jsme se ještě ten samý den spojili a s FCC (firma zajišťující v Prostějově technické služby, pozn. red.) dohodli, že v blízkosti rybníka, a to ani v keřových záhonech, nebude prostředek aplikován, ale že se bude záhon čistit ručně,“ reagovala na Facebooku náměstkyně primátora Milada Sokolová.

14. června 2023

Zmiňovaný přípravek Roundup je herbicid s účinnou látkou glyfosát, o němž část odborníků soudí, že je nebezpečný. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho před časem označila za pravděpodobně karcinogenní. V Olomouckém kraji proto už některé radnice zakázaly jeho používání, v Prostějově je i přes kritiku a petice odpůrců nadále aplikován.

Města argumentují mimo jiné tím, že plošné nasazení ostatních metod, jako jsou stroje s ocelovými kartáči či horká pára, by bylo neúnosně drahé.

Prostějov také v minulosti v reakci na obvinění, že se v lokalitách ošetřených Roundupem přiotrávili psi, začal zveřejňovat termíny všech postřiků předem a plochy mají být označené cedulkami.