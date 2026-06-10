Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka

Lenka Muzikantová
  12:06
Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen na chvíli otočila v kuchyni, v tom hochovi zaskočil velký kus hrušky a začal se dusit. Dnes je ve vigilním kómatu a bude potřebovat terapie a léčení, které zdravotní pojišťovny nehradí.

„Už jsem cítila, jak mi úplně vadne v náručí. Fialověl, měl bezvládné tělíčko. Přestalo mu bít srdíčko,“ líčí děsivé chvíle maminka Petra Míšková.

Tragická nehoda se stala přesně před měsícem, krátce před chlapcovými druhými narozeninami. Bylo kolem půl deváté večer, když hoch a jeho sestra dojedli svou pozdní večeři a jako každý den jim rodiče před spaním na gauči v obýváku pustili v televizi pohádky na dobrou noc. K jídlu oba dostali kousek hrušky, který se však chlapci stal osudným.

Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo poté, co vdechl kousek hrušky. Nyní je v nemocnici ve vigilním kómatu.
Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo poté, co vdechl kousek hrušky. Na snímku s maminkou.
Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo poté, co vdechl kousek hrušky. Nyní je v nemocnici ve vigilním kómatu.
Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo poté, co vdechl kousek hrušky. Na snímku se svou o dva roky starší sestrou.
12 fotografií

„Byl to okamžik. Otočili jsme se do kuchyně pro pití a uslyšeli jsme menší ránu. Hned jsme viděli, že je něco špatně. Malý začal natahovat, rudnout a lapat po dechu,“ popisuje tatínek Tadeáš Kruml.

Maminka společně s bratrem se snažili Kristiánkovi pomoci. „Zkoušeli jsme, jestli předmět vyzvrací, bouchali jsme ho mezi lopatky, otočili hlavou dolů a prováděli manévry přes bříško, abychom překážku dostali ven. V tu chvíli začal fialovět a modrat a postupně nám ochaboval v náručí,“ popisuje maminka a neubrání se slzám.

„Naposledy jsme na něm viděli obrovský strach, než nám úplně bezvládně upadl do náruče,“ dodává.

Patnáct minut bez kyslíku

Rodina okamžitě volala záchrannou službu a následovalo oživování přímo v obývacím pokoji. „Podle pokynů dispečinku jsme s ženou a bratrem začali s resuscitací,“ přibližuje tatínek.

Každá minuta se zdála jako celá věčnost. „Prosila jsem, ať se vrátí. Jen jsem tam stála a doufala,“ pláče při té vzpomínce Míšková.

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Záchranáři po příjezdu pokračovali v oživování. I oni měli velké potíže prodýchávat ambuvakem, protože kousek ovoce blokoval dýchací cesty. Různými pomůckami a hadičkami se je proto snažili uvolnit.

Nakonec se jim to podařilo a chlapce oživili. Poté ho okamžitě naložili na nosítka a převezli do Fakultní nemocnice Olomouc na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Tím však jeho boj neskončil.

Chlapec byl bez kyslíku dlouhých patnáct minut. Prodělal křeče i otok mozku, poté ležel v kómatu. Po celou tu dobu rodina žila v nejistotě a strachu, zda se ještě někdy probudí. Nebylo možné odhadnout, jaké následky to zanechá na jeho mozku. Lékaři je připravovali i na variantu, že jejich syn nepřežije.

„Řekli nám, že se s ním možná budeme muset přijet rozloučit. V tu chvíli se mi zbořil svět,“ vzpomíná maminka. Obrovská bezmoc a beznaděj jí dodnes trhá srdce.

Vědomí se zatím nevrátilo

Kristián je velký bojovník, nyní je ovšem ve vigilním kómatu. Přesto se objevují první drobné zázraky, jež dávají naději.

Pomoc pro Kristiána

Finanční pomoc lze poslat na transparentní účet 1117771700/5500 s variabilním symbolem 1028. Pokroky i další informace o léčbě a rehabilitacích rodina sdílí na Facebookové stránce s názvem Kristiánova cesta domů.

„Začali jsme s rehabilitacemi a malý se začal projevovat pláčem, natahováním, vzlykáním a nyní už umí i hlasitě dávat najevo své potřeby. Jeho zorničky začaly reagovat na světlo. Postupně začíná více hýbat ručičkami. Je vidět, že jeho tělo reaguje, ale vědomí se zatím nevrátilo,“ popisuje maminka.

I když lékaři stále nedokážou říct, jak se bude hochův stav dál vyvíjet, každý takový pokrok je pro rodinu obrovským důvodem nevzdávat se.

„Snažíme se tu pro něj být co nejvíce. Sestřičky nám ukázaly, jak se o něj správně starat, a tak to společně děláme,“ svěřuje se otec, který přiznává, že je to pro všechny velmi náročné období. Rodina má ještě čtyřletou dceru Alenku a v pěstounské péči další dvě děti.

„Na všechny to má velký dopad. I na Alenku, která je teď často bez maminky i bez brášky,“ dodává Tadeáš Kruml.

V prvním roce má největší šanci na pokroky

Kristiánek je nyní spolu s maminkou v Dětském léčebném a rehabilitačním centru v Ostravě, kde absolvuje třítýdenní pobyty v hyperbarické komoře a intenzivní rehabilitace. Následovat bude pobyt v lázních. Veškerá tato péče je zatím hrazena zdravotní pojišťovnou.

„Vnímáme to jako první důležitý krok na cestě k jeho uzdravení a jako další možnost, jak Kristiánkovi pomoci získat zpět vědomí. Do budoucna jsou však v plánu také léčebné postupy, které pojišťovna nehradí, například aplikace kmenových buněk na Slovensku a další specializované terapie,“ vysvětluje otec.

Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Právě na tyto nákladné zákroky a následnou rehabilitační péči je určena veřejná sbírka pořádaná ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Život dětem a Pavlem Štulířem, který vše vytvořil.

Rodinu totiž tlačí čas. Lékaři i specialisté upozorňují, že právě první rok po takovém poškození mozku je zcela zásadní. V tomto období má totiž hoch největší šanci udělat pokroky, které mohou rozhodnout o jeho budoucnosti.

„Nepřejeme si nic jiného, než aby se Kristiánek opět mohl schovat pod peřinu a vybafnout na nás, to miloval. Věříme, že se tak jednou určitě stane a že se náš malý chlapeček vrátí domů,“ doufá Tadeáš Kruml.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Podnikatel si u Svatého Kopečku postavil k pozemku štěrkovou cestu, hrozí mu pokuta

Zpevněná cesta, kterou v ochranném pásmu olomoucké baziliky na Svatém Kopečku...

Pokuta až dva miliony korun hrozí olomouckému podnikateli a developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty nedaleko poutního místa Svatý Kopeček. Podle magistrátu porušil pravidla pro...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka

Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo...

Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen...

10. června 2026  12:06

Když Buffalo Bill pálil v Přerově na bizony. Město si připomene show z roku 1906

Slavný westman, král střelby, lovec bizonů i zvěd William Frederick Cody alias...

Před 120 lety do Přerova zavítala se svou show legenda amerického Divokého západu Buffalo Bill. K vidění bylo mistrovské jezdecké umění i drezura koní, ostrostřelba, přepadení poštovního dostavníku i...

10. června 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Parní lokomotiva Krauss-Linz 1518 (1929) „Pětka“ stoupá od Mladějova k výhybně...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 6. 22:15

Od sběratele vylákal deset milionů na nákup veteránů z Británie, soudí muže

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý pětačtyřicetiletý Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele veteránů z Přerova deset milionů korun na nákup dvou legendárních britských...

9. června 2026  16:13

Stánkaři brání tržnici. Město chce, aby se prostor více využíval jako náměstí

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice

Prodejci z olomouckého tržiště nepolevují ve snaze bránit současnou podobu místa před snahou radnice o jeho pestřejší využití. Pod peticí proti úpravám se sešlo 1 500 podpisů. Myšlenkou města je, aby...

9. června 2026  15:10

Při nabíjení elektrokola v bytě vzplála baterie, škoda po požáru je tři miliony

Hasiči zasahovali v Janského ulici v Olomouci při požáru, který vznikl při...

Ranní požár panelového domu v Janského ulici v Olomouci způsobil v úterý škodu tři miliony korun. Oheň se podle hasičů začal šířit při nabíjení baterie elektrokola v pokoji bytu.

9. června 2026  10:32

Srazil bratra autem, pak ho zbil golfovou holí. Pokus o vraždu míří k soudu

Najel na něj autem a zbil golfovou holí. Muž brutálně napadl bratra

Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat jednašedesátiletého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti...

9. června 2026  9:27

Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění...

Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým...

9. června 2026  5:59

Vražda z Mírova spěje k obžalobě. Muž, který už jednou zabil, nechce dohodu o vině

Věznice Mírov na Šumpersku, odkud Kajínek utekl.

Státní zástupkyně Michaela Šoková navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, hrozí mu až výjimečný trest. Muž se k činu kriminalistům doznal, o uzavření dohody o...

8. června 2026  17:58

Z přehřáté baterie hybridu stoupal toxický kouř. Hasiči auto hlídali dva dny v kuse

Přehřátá baterie auta s hybridním pohonem si vyžádala zásah čtyř hasičských...

Zásah čtyř hasičských jednotek a následnou dvoudenní nepřetržitou kontrolu si vyžádala technická závada na automobilu značky Audi s hybridním pohonem. U zaparkovaného vozu v Jeseníku začalo hořet...

8. června 2026  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

8. června 2026  12:35

Rachot motorů nevadí ani místním. Jak vypadal 121. ročník ikonického Ecce Homo?

Pohled na start závodu Ecce Homo. (červen 2026)

Už v ranním svozovém autobusu panuje natěšená atmosféra. Skupinky lidí se domlouvají, jestli si kolem jedenácté hodiny zajdou na oběd, či to dnes vydrží s nakoupenou svačinou, popřípadě párkem v...

8. června 2026  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.