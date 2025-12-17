Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

Desítky kontejnerů na obnošený textil už v Prostějově poškodili nenechavci, kteří se násilím dostávají do nádob a vybírají zachovalé oblečení určené potřebným. Podle zástupců města už nájezdy jednotlivců nebo dokonce organizovaných skupin přesahují únosnou mez a problém dále narůstá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Prostějov

„Narážíme na případy, kdy jsou zámky uřezány, nebo jsou dokonce páčidly ohnuty celé plechové dveře nádob tak, aby se dovnitř mohl nasoukat dospělý člověk,“ popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Nájezdů v posledních týdnech výrazně přibylo, opravy kontejnerů přitom stojí pokaždé řádově tisíce korun. Kromě toho, že si zloději přivlastňují dary určené pro charitu, si navíc lidé bydlící v okolí stěžují na nepořádek,

Prostějov řeší stále více případů poškození a vykradení kontejnerů na oblečení pro charitu. Část věcí navíc končí rozházená po okolí.

Toto dění rovněž odrazuje dárce, kteří vidí, že čas strávený tříděním a balením oblečení před vhozením do kontejneru obětovali zbytečně.

„Zároveň ostré hrany ohnutého plechu představují nebezpečí pro okolí i pro pracovníky, kteří kontejnery vyvážejí,“ upozornili zástupci radnice.

Ta má podle nich svázané ruce, neboť nejjednodušší řešení v podobě odstranění kontejnerů nelze plošně provést. Podle legislativy je totiž město povinno zajistit občanům možnost třídění odpadu včetně textilu.

Prostějovský odbor správy a údržby majetku nyní jako jedno z preventivních opatření proti vandalismu vyjednává s provozovatelem kontejnerů o tom, aby zajistil pravidelný vývoz textilu minimálně jednou za čtrnáct dní. Současně se radnice obrací i na veřejnost.

„Pokud uvidíte někoho, kdo se do kontejneru dobývá násilím nebo u něj manipuluje s nářadím, neváhejte kontaktovat městskou policii na lince 156,“ vyzvali zástupci města.

„Zároveň apelujeme na dárce: Pokud vidíte, že je kontejner přeplněný nebo poškozený, nenechávejte pytle s textilem ležet vedle něj. Stávají se okamžitým lákadlem a v konečném důsledku skončí jako odpad, nikoliv jako pomoc,“ dodali.

