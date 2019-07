Patří kohout do města? Prostějovský vnitroblok řeší spor o kokrhání

Stížnosti nakonec dorazily i na prostějovskou radnici.

„Sousedé si v naší ulici ke slepicím pořídili kohouta, který bohužel kokrhá i v době nočního klidu, například ve čtyři hodiny ráno. Teď v létě při otevřených oknech je to nesnesitelné, jelikož se jedná o vnitroblok a vše se tu rozléhá. Jde se proti tomu nějak bránit?“ ptá se jedna z nespokojených obyvatelek.

Mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová sdělila, že s kohoutem město nemůže nic moc dělat. Žádný přestupek proti občanskému soužití totiž nepáchá.

„Podle sdělení odboru občanských záležitostí magistrátu nejde o přestupek. Je třeba, abyste se se sousedy domluvili, případně se obrátili na soud,“ doporučila lidem Gáborová.

Kurník s výběhem se nachází na zahradě ve vnitrobloku mezi vesměs staršími bytovými domy. Desítka slepic s kohoutem zde má zděné zázemí, ohraničený výběh a dokonce i něco jako popeliště.

„Slepice nás nijak neobtěžují, ale je pravda, že kohouta je často slyšet. Občas to bývá i nepříjemné, když vás brzy ráno začne budit kokrhání. Já naštěstí bydlím v přízemí, takže to není tak hrozné, ale lidé, kteří jsou ve vyšších patrech, to budou mít horší,“ přisvědčuje další z tamních obyvatel.

Náš kohout Emil ani pořádně kokrhat neumí, tvrdí chovatel

Chovatel slepic Miroslav Gruss připustil, že před časem si ke svému hejnu opravdu pořídil kohouta, který kokrhal extrémně nahlas.

„Je pravda, že jsme dostali kohouta, který kokrhal v podstatě pořád, tak jsme ho dali do polívky. Teď máme malého kohoutka Emila, který ani pořádně kokrhat neumí,“ ukazuje Gruss na svého kohouta, který se ale v žádném případě nenechá zahanbit a ihned několikrát předvede svůj charakteristický skřehotavý hlas.

Gruss nechápe, proč se stížnosti objevily právě teď. Slepice na zahradě mezi domy chová už třicet let a až na výjimky vždy měly svého kohouta.

„Stalo se, že jsme nějakou dobu měli jen slepice. Lidé nás pak zastavovali na ulici a ptali se, kam jsme kohouta dali. Už byli na kokrhání zvyklí a říkali, že jim to aspoň trochu připomíná, jako by byli na vesnici. Pokud někoho kokrhání obtěžuje, není takový problém si ráno zavřít okno, když stejně začnou jezdit auta. Hluk z dopravy je daleko větší než kokrhání,“ kroutí hlavou chovatel.

Právnička: Lidé se mohou bránit u soudu

Podle Kateřiny Štěpánkové z Bezplatné právní poradny by se nespokojení sousedé mohli bránit u soudu.

„Ten bude jinak posuzovat účinky chovu hospodářských zvířat ve městě a na venkově. Třeba ranní kokrhání kohouta je na vesnici běžné, ale v paneláku se již místním poměrům vymyká,“ uvedla právnička.

Celou věc by podle ní mohla vyřešit také vyhláška, pokud ji místní úřad v této věci vydal.

Mluvčí prostějovské radnice Gáborová ovšem potvrdila, že Prostějov žádnou vyhlášku o chovu slepic na území města nemá.

„Na prvním místě by tedy vždy měl být pokus o dohodu se sousedy, zvlášť pokud má jít jen o zavírání kohouta přes noc, aby nemohl se svítáním hlučet,“ podotkla Štěpánková. Podle odborného serveru Slepičář.cz je kohout pro hejno slepic nepostradatelný. Nejde jen o rozmnožování, ale i o další věci.

„Každé hejno má svoji hierarchii. Tím, že slepicím odepřete přítomnost kohouta, vytváříte v hejnu nerovnováhu. Jeho pozici převezme některá ze starších slepic, která může začít i kokrhat. Roli kohouta však nepřevezme se všemi povinnostmi, pouze se nad ostatní povýší a začne především mladé slepice tyranizovat. Slepice se mezi sebou mohou začít oštipovat. Kohout tedy do hejna přináší klid a slepice jsou díky němu vyrovnanější,“ uvádí server.

Kromě toho kohout podle serveru své slepice také ochraňuje před predátory a upozorňuje je na nebezpečí nebo naopak na dobré sousto.