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Prostějov povedou Na rovinu! a Prostějovští demokraté. Primátorkou bude Jílková

Ondřej Zuntych
  16:17
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Hnutí Na rovinu! (Zelení, STAN, TOP 09) a Prostějovští demokraté (ODS a nez.) podepsali koaliční smlouvu. Vlevo budoucí primátorka Jana Jílková (Zelení), vpravo Milada Sokolová (ODS). (8. listopadu 2026) | foto: Ondřej Zuntych, MF DNES

Vítězné hnutí v komunálních volbách v Prostějově Na rovinu! a Prostějovští demokraté podepsali v neděli odpoledne koaliční smlouvu. Primátorkou se stane Jana Jílková, její 1. náměstkyní bude Milada Sokolová. Po zvolení nového vedení radnice, ke kterému dojde na pondělním zasedání zastupitelstva, budou strany ještě jednat o třetím partnerovi.

Povolební jednání trvala nezvykle dlouho. „Byla nestandardně dlouhá, což bylo způsobeno tím, že jsme nebyli zvyklí sedět na stejné straně hřiště. Trvalo, než jsme se sladili a našli společnou řeč. Jsem ráda, že se to povedlo, i když poslední den před konáním zastupitelstva,“ řekla Jílková, která dosud byla v opozici. Její hnutí Na rovinu! (Zelení, STAN, TOP 09) ovšem dokázalo volby vyhrát se 13 mandáty. Prostějovští demokraté (ODS a nez.) získali pět míst.

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„Shodli jsme se na většině programových bodů. Probírali jsme finance, bezpečnost, vodohospodářskou infrastrukturu, shodli jsme se na zastřešení tržnice i více oprav chodníků. Budeme s lidmi řešit revitalizace už na samém začátku a co se týče bazénu, budeme pokračovat v projektu, tak jak je nastavený, ale projde kontrolou,“ dodala Jílková (Zelení) k diskutované budoucnosti projektu akvacentra.

Prověřit chtějí strany i podporu sportu. „V koaliční smlouvě deklarujeme, že jsme si vědomi, že v Prostějově jsou zde dlouhodobě působící kluby a je pro nás žádoucí, aby i nadále mohly fungovat ve stabilním prostředí. Ohledně modifikace sportovních dotací se chceme s problematikou seznámit, a pokud uznáme, že je potřeba zasáhnout, tak to uděláme. Ale nejedná se o revoluci,“ řekl člen Na rovinu! Michal Drozd (TOP 09).

ODS byla dosud v radě města s hnutími ANO a PéVéčko. „Ctíme výsledky voleb. Vyhrálo hnutí Na rovinu! a tudíž bylo zcela jednoznačné, že jsme se museli přiklonit k této nové koalici,“ sdělila Milada Sokolová (ODS).

„Nejdůležitější pro nás bylo dohodnout se na stavbě budoucího akvacentra. Je to jeden z nejdůležitějších bodů, kde jsme museli najít shodu. Také jsme se dohodli, že se budeme společně snažit dát prostor pro vybudování nového domova seniorů, budeme hledat řešení parkování, chceme zachovat zeleň ve městě. Na to jsme neměli problém se shodnout,“ dodala Sokolová.

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Koaliční strany uvedly, že jednají o dalších partnerovi, na jednání však má teprve dojít a pondělní volby nového vedení města se otázka týkat nebude. Koalice bude mít tedy zatím dohromady 18 zastupitelů z pětatřiceti. Třetí stranou by mohlo být uskupení Prostějov 2:0 (Piráti a nez.) s jedním zvoleným zastupitelem, jímž je Jan Mochťák (Piráti).

Výsledky voleb byly v Prostějově velkým překvapením. „Teď musíme převzít město a zjistit, v jakém je všechno stavu. Jsme na úplném startu a bude nám trvat možná tři měsíce nebo i déle, než zjistíme, v jakém je to stavu. Věci, na které jsme upozorňovali, budeme určitě řešit, ale musíme nejprve udělat inventuru,“ nastínila Jílková.

Programové prohlášení chtějí strany představit do konce ledna.

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