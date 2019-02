Nechte nám mobilní kluziště déle, zní opět v Prostějově. Radnice to zváží

„Na bruslení jsme chodili docela často a v poslední době bylo vidět, že zájem roste. Pokaždé bylo plno. Lidé asi vytušili, že kluziště bude končit, a tak toho chtěli ještě na poslední chvíli využít. Je to škoda,“ krčí rameny například Jan Bräuer ze Stařechovic na Prostějovsku, který často jezdil dovádět na venkovní kluziště na hlavním prostějovském náměstí se svými dětmi.

Líbily se mu i diskotéky na ledě nebo další akce, které se na náměstí zejména v předvánoční době konaly. Na Tři krále však provoz mobilního kluziště skončil.

„Nechápu, proč město ledovou plochu ruší tak brzy. Pro děti to bylo parádní a sám jsem se přesvědčil, že zájem byl. Proto mi to moc nedává smysl,“ poznamenal Bräuer.

„Je to opravdu škoda. Se synem jsem byla bruslit jenom jednou, protože před Vánocemi jsme neměli tolik času, a moc se nám to líbilo. Provoz kluziště mohl být určitě delší,“ souhlasí i Liliana Pospíšilová z Prostějova.

Kluziště stálo město dva miliony bez započtení energie a vody

Prostějovská radnice připustila, že do budoucna by se provozní doba kluziště mohla rozšířit. Otázkou je ekonomika provozu. Podle zkušeností z minulých let je totiž návštěvnost v lednu velmi nízká.

„Před Vánocemi chodily bruslit školy, ale po Novém roce bylo kluziště v dopoledních hodinách prázdné. Proto jsme provozní dobu posunuli na začátek listopadu až do Tří králů. Tak proběhla veřejná soutěž a je podepsaná smlouva. Nyní se už s termínem hýbat nedá,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová.

„Při dalším výběrovém řízení se nicméně rada města bude provozní dobou určitě opět zabývat,“ dodala.

Za kluziště město letos zaplatilo přes dva miliony korun bez nákladů za spotřebovanou elektřinu a vodu. Bruslení bylo pro všechny zájemce zdarma.

„Zpoplatněno bylo pouze půjčování bruslí. Výtěžek šel na pokrytí nákladů půjčovny,“ uvedl náměstek primátorky Prostějova Jiří Pospíšil.

Náměstkyně: Probereme možnost prodloužení o týden či dva

Lidé měli k dispozici uzamykatelné boxy k odložení věcí a k nasvícení ledové plochy město využilo stožáry veřejného osvětlení osazené reflektory. Také zvýšilo počet laviček, aby se lidé měli kde přezouvat, a k ledové ploše natáhlo speciální protiskluzový gumový povrch, aby se neničily brusle ani dlažba.

Od začátku loňského listopadu si tak ledové plochy v centru Prostějova užily tisíce dětí, mládeže a dospělých. Těsně po Novém roce zde měla premiéru také stále oblíbenější hra s metlami a velkými kameny – před muzeem se uskutečnil první ročník turnaje Hanácké curling.

Nová radní města Prostějova pro kulturu a náměstkyně primátora Milada Sokolová se diskusi o prodloužení provozní doby nebrání.

„Vycházelo se z toho, že v lednu už tak velký zájem o bruslení nebyl, ale můžeme to samozřejmě znovu otevřít. Osobně jsem zatím žádný podnět nedostala, ale zaznamenala jsem na toto téma diskusi na sociálních sítích. Nebráním se mluvit o tom, zda provozní dobu třeba o týden nebo o čtrnáct dní neprodloužit,“ řekla Sokolová.

Po prodloužení kluziště volají lidé i v Olomouci

Stejně populární jako v Prostějově je okolo Vánoc veřejné bruslení také v Olomouci.

„Město má velmi dobré ohlasy. Když jsme uspořádali anketu, která se týkala podoby vánočních trhů, nejvíce podnětů bylo v tom smyslu, aby provoz kluziště byl delší než jen do konce roku,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Vzhledem k tomu, že bruslení se koná v historickém centru Olomouce v památkové rezervaci v těsné blízkosti kašen a mariánského sloupu, město musí respektovat stanovisko památkářů.

„Provoz kluziště bedlivě kontrolují. Termín do konce roku je kompromisem,“ vysvětlila mluvčí. V Olomouci si mimo to lidé stěžovali na hluk z agregátů, což provozovatel kluziště vyřešil novou, méně hlučnou technologií. O mobilním kluzišti v centru města přemýšleli i radní v Přerově, ale loni svůj plán nakonec ještě neuskutečnili.