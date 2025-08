Okresní kino vytáhla mezi nejnavštěvovanější v Česku, teď ji ocenili i v cizině

15:00

Prostějovskému kinu Metro 70 začala Barbora Kucsa Prágerová šéfovat krátce po studiích a za téměř devět let z něj vykřesala úspěšnou instituci, která se dlouhodobě drží v top desítce nejnavštěvovanějších kin v Česku. Všímají si jí i v zahraničí, v červnu ji portál Celluloid Junkie jako jedinou Češku zařadil do prestižního žebříčku Top Women in Global Cinema 2025.