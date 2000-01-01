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Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním a nafotili s nimi charitativní kalendář. Ačkoliv si zpočátku nebyli jistí, jak to celé dopadne, první společné setkání jim otevřelo oči. A ujistilo je, že udělali správnou věc.
Autor: Andrea Simperová
„Bylo to správné rozhodnutí. Vybavuji si třeba Vendulku (na předchozí fotce), se kterou se fotografovalo na šlapadle na vodní nádrži v Plumlově. Stále vidím tu její bezprostřednost,“ vzpomenul jeden z hasičů Jakub Fojtík. Ten okamžik, kdy hasič vzal malého človíčka do náruče, patřil k těm, na které se nezapomíná.
Autor: Andrea Simperová
„Drobounká ručička sevřela jeho palec v hasičské rukavici a dětská očka se zvědavě zadívala do tváře muže, který byl najednou tak blízko. V tom pohledu se mísil údiv, zvědavost i důvěra. A pak malý človíček očima vyhledal svou maminku. Ta se na něj usmívala, a tak věděl, že je všechno v pořádku. Že je v bezpečí,“ popsala s dojetím poradkyně Společnosti pro ranou péči Monika Havlíčková.
Autor: Andrea Simperová
Slavnostní křest kalendáře se uskuteční v úterý 20. října v 16 hodin v Muzeu a galerii v Prostějově. Výtěžek z jeho prodeje půjde pro rodiny dětí se zdravotním postižením a ohroženým vývojem v Olomouckém kraji. Nápad na společný kalendář se zrodil na začátku dubna. Hasiči a rodiny se setkali nejprve na hasičské základně ve Vrahovicích, snímky vznikaly i u Plumlovské přehrady, v blízkém lomu či v areálu tamních firem.
Autor: Andrea Simperová
„Každé místo nabídlo jiné prostředí a příležitost zachytit děti s hasiči v situacích, které pro ně byly zajímavé a přirozené. Nešlo o to, aby děti před objektivem dokonale pózovaly. Důležité bylo, aby se cítily dobře, mohly se zapojit po svém a užily si společný čas,“ přiblížila fotografka Andrea Simperová. Vznikly tak emotivní a spontánní snímky plné radosti.
Autor: Andrea Simperová
„Focení s hasiči bylo pro naši rodinu opravdu výjimečným a radostným setkáním. Užili jsme si spoustu krásných chvil, smíchu a úsměvů. Bylo nádherné sledovat, jak přirozeně celé setkání probíhalo, jak se Števko postupně zapojoval a jak si všechno užíval. To, jakou měl radost v kabině hasičského auta, se dá slovy jen těžko popsat,“ uvedla jedna z maminek, která se focení zúčastnila.
Autor: Andrea Simperová
Za každou fotografií se skrývá příběh. Do projektu se přihlásilo dvanáct rodin, focení se nakonec zúčastnilo jedenáct z nich. Některé děti žijí s Downovým syndromem, poruchou autistického spektra, ADHD, opožděným vývojem nebo vzácnými syndromy.
Autor: Andrea Simperová
„Jsou to naši hrdinové – ne proto, že by museli být stateční každý den, ale protože každý z nich jde svou vlastní cestou. A vedle nich stojí rodiče, kteří se učí rozumět potřebám svého dítěte, hledají možnosti, jak ho podpořit, a často sami potřebují někoho, kdo jim na této cestě pomůže,“ přiblížila za ranou péči Jarmila Juříčková. Zmínila třeba maminku, jež sama pečuje o dva syny a musela se vyrovnávat s náročnou životní situací i zdravotními obtížemi svých dětí.
Autor: Andrea Simperová
„Mladší syn má závažnou vrozenou srdeční vadu a za sebou několik operací, starší se potýká s vývojovými obtížemi a autismem. Navzdory těžkostem se maminka snaží posouvat dál. Věnuje se studiu účetnictví, pracuje na dálku a byla přijata ke kombinovanému studiu oboru Veřejná ekonomika a správa. Do budoucna by se chtěla stát daňovou poradkyní. Svým synům chce ukázat, že diagnóza ani těžké životní překážky nemusejí znamenat konec snů,“ dodala Jarmila Juříčková.
Autor: Andrea Simperová
Právě těmto rodinám nabízí podporu raná péče. Poradkyně přijíždějí za rodiči domů, pomáhají jim lépe porozumět vývoji dítěte, hledají vhodné způsoby, jak rozvíjet jeho dovednosti, a podle potřeby zapůjčují speciální pomůcky a hračky. Důležitá je také možnost sdílet obavy, nejistotu i drobné pokroky s někým, kdo situaci rodiny rozumí.
Autor: Andrea Simperová
„Raná péče je bezplatná sociální služba pro rodiny s dětmi do sedmi let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra či s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba působí v celém Olomouckém kraji, včetně hůře dostupných oblastí Jesenicka,“ informovala Juříčková ze Společnosti pro ranou péči. Kalendář má podle ní dvojí význam. „Přináší konkrétní finanční podporu a zároveň připomíná, že včasná pomoc může rodinám usnadnit období, kdy se učí orientovat v nové a často nečekané životní situaci,“ doplnila.
Autor: Andrea Simperová
Součástí slavnostního křtu v Prostějově bude také výstava fotografií s názvem POMOC MÁ TVÁŘ – hasiči dětem, jež návštěvníkům nabídne snímky z kalendáře i fotografie zachycující zákulisí jeho vzniku. Kmotry projektu se stanou herečka a zpěvačka Iva Pazderková a brankář SK Sigma Olomouc Jan Koutný, od 16.30 hodin s nimi proběhne autogramiáda. Cena kalendáře je 390 korun.
Autor: Andrea Simperová