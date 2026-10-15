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OBRAZEM: Focení, na které se nezapomíná. Hasiči vzali děti s postižením před objektiv

Lenka Muzikantová
Fotočlánek   15:45
Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok... Hasiči z Prostějovska se postavili před objektiv a nafotili kalendář pro rok...
Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním a nafotili s nimi charitativní kalendář. Ačkoliv si zpočátku nebyli jistí, jak to celé dopadne, první společné setkání jim otevřelo oči. A ujistilo je, že udělali správnou věc.

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