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Senátní volby 2026
- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura
Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...
Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková
I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově
Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...
Podržel kritizovaného ředitele, jako starosta končí. Vítězka voleb uvažuje o vyhazovu
Do politiky třicetiletou Janu Jedličkovou (nez.) přivedla kauza kritizovaného ředitele základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martina Neorala. Toho dosluhující starosta Roman Jedlička ve...
Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty
Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem...
Olympijský medailista Jurka je politikem. Zvládnu to i s reprezentací, říká šermíř
Hned dvacet zastupitelů si v příštích čtyřech letech poprvé vyzkouší, jaké to je ovlivňovat budoucnost Olomouce. Dál jich pokračuje pětadvacet, převážně jde o jména s větší zkušeností s komunální...
OBRAZEM: Focení, na které se nezapomíná. Hasiči vzali děti s postižením před objektiv
Jsou připraveni pomáhat 24 hodin denně sedm dní v týdnu a zasahují u všech mimořádných událostí na území Prostějova a okolí. Tentokrát se ovšem hasiči rozhodli pomoci rodinám dětí se zdravotním...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Trest na 15 let a pokuta 150 tisíc. Sudí Vejtasa pyká za fotbalovou korupční kauzu
Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa dostal za korupční jednání zákaz činnosti ve fotbale na 15 let a pokutu 150 000 korun. O verdiktu etické komise informovala Fotbalová asociace ČR na svém webu.
Raper Hard Rico bude ve vězení o rok déle. Už nejsem drsňák, překvapil u soudu
Odvolací soud zpřísnil trest ostravskému raperovi Enriku Peštovi, který vystupuje pod pseudonymem Hard Rico. Za organizovanou brutální loupež a vydírání si ve vězení odsedí pět let místo původně...
V Turecku vyhrožovali jeho rodině, myslel si, že skončí. Teď Novák vyhlíží poháry
V Turecku si udělal solidní renomé. Není se co divit. Po čtyřech a půl letech stabilních a kvalitních výkonů si houževnatí nadšenci tamního fotbalu jméno Filip Novák vybaví docela jasně. Letos na...
K jejímu zvolení vedla chyba při sčítání, olomoucká muzejnice se vzdala mandátu
Koalice Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09, Zelení) se rozhodla, že nakonec nepodá k soudu návrh na přezkoumání výsledků komunálních voleb. Nejasnou situaci, zda má v olomouckém zastupitelstvu usednout...
Podlehli jsme sprosté kampani, říká o šokující prohře ANO v Prostějově primátor Jura
Po osmi letech v čele Prostějova skončilo hnutí ANO primátora Františka Jury v komunálních volbách až druhé, výhra opozičního hnutí Na rovinu! je obrovským překvapením. Jura připouští vlastní chyby,...
VIDEO: Muži vezli 34 kilogramů kratomu. Koupili jsme ho přes Telegram, tvrdí
Více než tři desítky kilogramů kratomu zadrželi celníci při kontrole osobního auta poblíž Šumperku. Nyní zjišťují okolnosti toho, jak k nákladu dvoučlenná posádka přišla a zda nedošlo k porušení...
Ze stavby nové arény v Olomouci znovu sešlo, investor má s lokalitou jiné plány
Projekt nové multifunkční haly, která by nahradila ostudný starý zimní stadion, patřil v Olomouci mezi jedno z hlavních témat voleb. Nyní se přitom ukázalo, že s ním investor zřejmě už nějakou dobu...
ANO v Přerově dominovalo. Chceme být hrdé posádkové město, říká primátor Vrána
Hnutí ANO v komunálních volbách v Přerově zabodovalo a se ziskem 16 mandátů z 35 vede povolební vyjednávání. Zda bude kopírovat stávající model koalice s ODS, lidovci a TOP 09, ale zatím není jisté....