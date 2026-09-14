Jednání se Státním pozemkovým úřadem podle radní Milady Sokolové (ODS) nebyla jednoduchá. Město původně připravovalo kompletní směnu, než se ale materiál dostal před zastupitele, jeden z pozemků se stal předmětem žaloby. Proto ze směny vypadl a město si jej tudíž plánuje pronajmout.
„Bude to stát 80 tisíc korun ročně,“ řekla Sokolová. Pronájem má trvat osm let, tedy po dobu udržitelnosti projektu.
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Součástí schválené směny je také finanční vyrovnání ve výši 3,36 milionu korun. Postup města kritizoval opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu). Poukázal na to, že radnice podle něj oslovovala vlastníky pozemku v roce 2019 a následně až v roce 2024.
„Kdybyste ty majitele oslovovali pravděpodobně dřív, tak bychom už ten pozemek dávno měli na sebe převedený a ty problémy by byly vyřešeny,“ řekl Ošťádal.
Radnice už podala žádost o dotaci
Sokolová namítla, že jednání se SPÚ probíhala dlouho a rada města už dříve schválila kompletní směnu. Než se však materiál dostal před zastupitele, město podle ní zjistilo, že pozemek je předmětem žaloby.
V debatě zazněly také obavy z případných investic do pronajatého pozemku. Zastupitelé upozorňovali, že restituční spor může skončit jeho převedením na jiné vlastníky.
Padl proto například návrh, aby město svou pozici do budoucna zajistilo smlouvou o smlouvě budoucí. Podle prostějovského primátora Františka Jury (ANO) bude rozhodování o dalším postupu na novém zastupitelstvu.
Budování první části I. etapy Jižního prstence ještě nezačala. Radnice má zpracovanou projektovou dokumentaci a podala žádost o dotaci, jež podle zástupců města prošla prvním kolem posouzení. Projekt počítá na dotčeném území mimo jiné s výsadbou stromů a keřů či vybudováním cest.