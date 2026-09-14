Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Prostějov odblokoval další část Jižního prstence. Sporný pozemek si pronajme

Autor:
  15:42
Prostějov chce na jihu města vytvořit prstenec zelně. Má zabránit prachu i...

Prostějov chce na jihu města vytvořit prstenec zelně. Má zabránit prachu i suchu. | foto: prostejov.eu

Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj...
Vizualizace zeleného prstence v Prostějově.
Vizualizace první etapy zeleného prstence na jihu Prostějova.
Pohled do mapy na první etapu plánované výstavby zeleného prstence na jihu...
6 fotografií
Prostějovští zastupitelé schválili směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem, která má pomoci přípravě první části I. etapy soustavy parků zvané Jižní prstenec. Majetkoprávní vypořádání území však zatím není kompletní. O další potřebný pozemek se totiž vede restituční spor a město si jej proto plánuje pronajmout.

Jednání se Státním pozemkovým úřadem podle radní Milady Sokolové (ODS) nebyla jednoduchá. Město původně připravovalo kompletní směnu, než se ale materiál dostal před zastupitele, jeden z pozemků se stal předmětem žaloby. Proto ze směny vypadl a město si jej tudíž plánuje pronajmout.

„Bude to stát 80 tisíc korun ročně,“ řekla Sokolová. Pronájem má trvat osm let, tedy po dobu udržitelnosti projektu.

Méně prachu i sucha. Prostějov buduje soustavu parků, výkup pozemků však pokulhává

Součástí schválené směny je také finanční vyrovnání ve výši 3,36 milionu korun. Postup města kritizoval opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu). Poukázal na to, že radnice podle něj oslovovala vlastníky pozemku v roce 2019 a následně až v roce 2024.

„Kdybyste ty majitele oslovovali pravděpodobně dřív, tak bychom už ten pozemek dávno měli na sebe převedený a ty problémy by byly vyřešeny,“ řekl Ošťádal.

Radnice už podala žádost o dotaci

Sokolová namítla, že jednání se SPÚ probíhala dlouho a rada města už dříve schválila kompletní směnu. Než se však materiál dostal před zastupitele, město podle ní zjistilo, že pozemek je předmětem žaloby.

V debatě zazněly také obavy z případných investic do pronajatého pozemku. Zastupitelé upozorňovali, že restituční spor může skončit jeho převedením na jiné vlastníky.

Prostějov chce na jihu města vytvořit prstenec zelně. Má zabránit prachu i suchu.
Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj slibuje méně prachu i sucha.
Vizualizace zeleného prstence v Prostějově.
Vizualizace první etapy zeleného prstence na jihu Prostějova.
6 fotografií

Padl proto například návrh, aby město svou pozici do budoucna zajistilo smlouvou o smlouvě budoucí. Podle prostějovského primátora Františka Jury (ANO) bude rozhodování o dalším postupu na novém zastupitelstvu.

Budování první části I. etapy Jižního prstence ještě nezačala. Radnice má zpracovanou projektovou dokumentaci a podala žádost o dotaci, jež podle zástupců města prošla prvním kolem posouzení. Projekt počítá na dotčeném území mimo jiné s výsadbou stromů a keřů či vybudováním cest.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Proč ten jezevec nevyhrnuje hlínu? Speleolog popsal, jak objevil obří jeskyni

Objevitel dosud neznámých rozsáhlých jeskynních prostor v Javoříčském krasu...

Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Olomoucku, která letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu,...

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

Sparta jasně porazila Žižkov, Vojta dal hattrick. V poháru končí Olomouc

Radost sparťanských fotbalistů po trefě Matyáše Vojty proti Viktorii Žižkov.

Sparťanští fotbalisté slaví postup do osmifinále domácího poháru. V derby na půdě druholigové Viktorie Žižkov zvítězili přesvědčivě 5:0, když hattrick zaznamenal útočník Vojta. Po jedné trefě přidali...

Vraždil tři týdny po propuštění z Mírova, soud mu potvrdil výjimečný trest

Patrik Cigoš u vrchního soudu v Olomouci. Odvolává se proti výjimečnému trestu....

Vrchní soud v Olomouci ve středu potvrdil výjimečný trest 27,5 let Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Vraždil pouhých 22 dní po propuštění, ve vězení do té doby rovněž...

Tragická nehoda. Řidič při předjíždění nepřežil střet s náklaďákem v protisměru

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi...

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala v pondělí odpoledne u Kojetína na Přerovsku. Řidič škodovky tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s jiným...

V prostějovském parku ležel mrtvý muž. Policie prověřuje násilnou smrt

V prostějovském parku ležel mrtvý muž. Policie vyšetřuje, zda nešlo o násilnou...

Policejní auta a páskami zahrazená část parku byly ráno k vidění v prostějovských Kolářových sadech. Pozdvižení způsobil nález mrtvého muže, přičemž z prvotního ohledání vyplynulo, že by mohlo jít o...

14. září 2026  11:27,  aktualizováno  13:56

Věhlasná líheň fotbalových talentů trpí. V Olomouci mají přednost cizinci

Matěj Hadaš pod tlakem Yana Etekiho z Noahu.

Vždy platila za vyhlášenou líheň talentovaných fotbalistů. Hráči, kteří prošli akademií olomoucké Sigmy, si často udělali skvělé renomé i na věhlasnějších adresách. Stačí se podívat jen pár let...

14. září 2026  10:23

Nový sál na právech, simulátor pro mediky. Univerzita investovala téměř 700 milionů

Nový kampus Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého...

Obří investice dokončuje se začátkem akademického roku Univerzita Palackého v Olomouci. Zatímco nová budova v Hněvotínské ulici brzy začne sloužit studentům medicíny a zdravotnických oborů,...

14. září 2026  5:53

Snesitelná je tu jen kavárna, psal Freud o Olomouci. Holdoval zde zmrzlině a kokainu

Premium
Sigmund Freud (ve výřezu jeho fotografie z přelomu 19. a 20. století) si v...

Mezi světové osobnosti, jejichž život se alespoň krátce protnul s Olomoucí, patří i Sigmund Freud. Vojenským cvičením vynucený pobyt v tehdy převážně německy mluvícím městě, který líčí další díl...

13. září 2026

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

13. září 2026  14:59,  aktualizováno  17:35

Rychlá jízda v zatáčce skončila totálním zničením vozidla v příkopu

Řidič BMW u Přerova nezvládl zatáčku. Zranění jsou dva mladí lidé. (12. září...

Mladý řidič v osobním voze značky BMW nezvládl u Přerova vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd zatáčkou a skončil v příkopu. Zaklíněného muže museli hasiči ze zdemolovaného vozu vyprostit, do...

12. září 2026  17:10

Nejlepší brownfield? Olomouc proměnila kotelnu v knihovnu, teď usiluje o ocenění

Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také...

Město Olomouc postoupilo mezi deset finalistů prvního ročníku soutěže Brownfield 2026. O titul nejzdařilejší revitalizace brownfieldu dokončené v roce 2025 se uchází spolu s dalšími městy z Česka....

12. září 2026  7:59

Proč ten jezevec nevyhrnuje hlínu? Speleolog popsal, jak objevil obří jeskyni

Objevitel dosud neznámých rozsáhlých jeskynních prostor v Javoříčském krasu...

Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Olomoucku, která letos získala ocenění České speleologické společnosti za nejvýznamnější objev roku v České republice. Puklinu,...

11. září 2026  13:08

Válka je před lety vyhnala na Moravu. Teď italští pěvci koncertem poděkují za pomoc

Pěvecké uskupení Cima d’Oro dorazí na Moravu. (11. září 2026)

Společnou historii, která se začala psát v tragických kulisách první světové války, oživí v regionu série koncertů česko-italského přátelství. Do Olomouckého kraje zamíří o nadcházejícím víkendu...

11. září 2026

Olomouc chce znovu zaskočit experty. V baráži nás vidí od roku 2014, usmál se kouč

Hokejisté Olomouce slaví gól v přípravném zápase s Kometou Brno.

Širší kádr, dva rovnocenní trenéři a navýšení rozpočtu. To jsou nejzásadnější novinky, které před novou extraligovou sezonou hlásí hokejisté Olomouce. Mora přivedla hned jedenáct posil.

11. září 2026  10:49

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Hasiči dostávají nové stanice, záchranka přidá na Jesenicku třetí základnu

ilustrační snímek

Namísto už nevyhovujících zastaralých stanic se další záchranné složky z Olomouckého kraje brzy dočkají moderních výjezdových základen odpovídajících požadavkům 21. století. Stát a kraj totiž...

11. září 2026  4:55

Za bolestmi břicha byla rakovina, většina pacientů jí podlehne. Žena měla štěstí

Alice Vondráčková absolvovala v rámci boje s rakovinou slinivky operaci s...

Rakovina slinivky je jedno z nejagresivnějších a nejzávažnějších onkologických onemocnění s vysokou úmrtností. Když si tedy tuto diagnózu loni vyslechla Alice Vondráčková ze Šumperka, doslova se jí...

10. září 2026  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet