Prostějov opět podpoří hokejový klub miliony za reklamu města na stadionu

Prostějovští radní před časem vypsali veřejnou zakázku na propagační služby pro město při hokejových utkání A-týmu mužů v sezoně 2019/2020 a při dalších akcích zdejšího hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov.

„Uzavřením marketingové smlouvy s hokejisty porušil primátor příslib, který dal opozici, že dotace do sportu budou poskytovány pouze formou dotací. Požadujeme, aby tyto dotace byly transparentní a kontrolovatelné, což marketingové smlouvy nesplňují,“ prohlásil zastupitel a místopředseda Pirátů v Olomouckém kraji Petr Kapounek.

„Uzavření marketingové smlouvy radou města považujeme za návrat k praktikám předchozího vedení města,“ dodal.

Primátor František Jura odmítl, že by porušil slib. „Je to přesně naopak. Na zasedání zastupitelstva v lednu jsem avizoval, že pokud se v radě najde potřebná shoda, budou s nejúspěšnějšími sportovními kluby uzavřeny marketingové smlouvy podobně jako loni. Dokonce jsem tehdy řekl, že to očekávám. Každý si to může snadno ověřit,“ prohlásil.

Pro veřejnou zakázku na marketingové služby město oslovilo společnost LHK Jestřábi Prostějov A-team s. r. o.

„Jde o propagaci města v rámci utkání A-týmu mužů v Chance lize, což je druhá nejvyšší soutěž mužského ledního hokeje, a v rámci dalších aktivit klubu,“ uvedl Jura.

V jiných městech dostává hokej ještě víc, upozorňuje klub

Smlouva platí po celou dobu přípravy a po dobu hokejové sezony, tedy do konce května příštího roku. Město Prostějov bude přímo v názvu klubu, na dresech, na ledové ploše, na mantinelech a na ochozech. Na LED obrazovce se bude před každým utkáním a během přestávek mezi třetinami promítat propagační spot města.

„Budeme propagovat městské akce, jako je třeba Wolkerův Prostějov, Prostějovské léto, Hanácké slavnosti, Prostějovská zima, masopust nebo akce Zdravého města Prostějov. Podmínek propagace je však mnohem více,“ dodal primátor. Celková cena je 4,9 milionu korun.

Hokej je v Prostějově zdaleka nejpopulárnějším sportem. Na zápasy chodí tisíce lidí a klub má více než šest tisíc fanoušků. Podle zástupce klubu Štefana Žigárdyho patří reklama mezi hlavní příjmy profesionálního hokeje a kluby by bez ní vůbec nemohly existovat.

„LHK Jestřábi Prostějov mají celou řadu reklamních partnerů a jsme velmi rádi, že mezi ně patří dlouhodobě i město Prostějov. Jen pro dokreslení, jeden z našich velkých soupeřů, ČEZ Motor České Budějovice, má reklamní smlouvu s městem na čtyři roky za 44 milionů,“ říká Žigárdy.

Peníze od města budou podle něj sloužit na provoz klubu. Jen hokejová výstroj přijde ročně na částku přesahující pět milionů korun a pronájem ledové plochy pak na téměř milion.

Město dá rovněž deset milionů korun za propagaci u TK Plus

Kritiku opozice nechtěl příliš komentovat. „Je to jejich právo. Jen nás mrzí, že lidé, kteří mají problém se spoluprací města a klubu v oblasti reklamy, tím dávají najevo, že si neváží naší mnohaleté práce pro prostějovský hokej. Nezajímá je spokojenost fanoušků, ani práce funkcionářů a pracovníků jiných sportovních klubů, které dělají velmi dobré jméno městu,“ podotkl Žigárdy.

Faktem je, že různé marketingové smlouvy jsou v Prostějově pod palbou kritiky dlouhodobě. Například agentura TK Plus sportovního manažera Miroslava Černoška bude Prostějov propagovat za téměř deset milionů korun, v některých případech přitom na tenisových akcích, jež sama pořádá.

Zcela absurdní je pak situace na divadelní přehlídce Aplaus, která se každoročně koná v Městském divadle v Prostějově, což je příspěvková organizace města.

Za reklamu ve svém vlastním divadle ovšem bude muset město Černoškovi zaplatit, což připomíná situaci, jako kdyby si majitel obchodu kupoval reklamu na své výrobky ve vlastní prodejně. Aplaus je jednou ze třinácti akcí, kde TK Plus bude Prostějov propagovat.