Hledaný cizinec riskl průjezd Českem, opilý na sebe sám upozornil hlídku

Padesátiletý cizinec, jehož národnost policie blíže neupřesnila, okradl o rok mladšího krajana na jedné z prostějovských ubytoven loni na konci května. Spícímu muži vytáhl ze zadní kapsy kalhot peněženku, což ovšem dotyčného probudilo.

„Když se ho muž zeptal, co to dělá, dostal ránu čelem do nosu. Následovala potyčka, při které dvojice upadla na podlahu. Útočník vzal do ruky kuchyňský nůž, namířil ho na hrudník napadeného a křičel, že ho zabije,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Cizinec, kterému se podařilo z peněženky ukrást tisíc korun, poté z místa utekl a následně uprchl do zahraničí, kde zmizel českým policistům z dosahu. Přesto se jim ho nakonec minulý týden podařilo zadržet.

„Ve středu projížděl Českou republikou směrem do Londýna a na pražském autobusovém nádraží měl několik hodin času při čekání na navazující spoj. Rozhodl se ho strávit popíjením alkoholu a postupně se přivedl do stavu, kdy k sobě svým chováním přitáhl pozornost policejní hlídky,“ řekl Kořínek.

Záhy vyšlo najevo, že je muž v databázi hledaných, a nedobrovolně se tak místo do Anglie musel vydat na opačnou světovou stranu do cely v Prostějově v doprovodu eskortujících policistů vyslaných z Hané. Ti přitom předtím během cesty do Prahy stihli ještě další zásah.

„Na 77. kilometru dálnice D1 se bezprostředně před jejich průjezdem odehrála nehoda dvou osobních aut. Policisté ihned začali situaci řešit a do příjezdu kolegů z dálničního oddělení řídili záchranné práce. Mimo jiné se podíleli společně s projíždějícím dobrovolným hasičem na vyproštění dvou lidí z havarovaného vozu převráceného na střechu,“ shrnul policejní mluvčí.

Následný převoz cizince už se obešel bez mimořádných událostí a muž se pak v Prostějově k rok a půl starému útoku přiznal. Nyní mu za krádež a nebezpečné vyhrožování hrozí až tři roky vězení.