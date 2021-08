U chat roky ležel náhrobek významného židovského podnikatele z Prostějova

Náhrobní kámen byl převezen na židovský hřbitov v Prostějově Velký náhrobní kámen skládající se ze tří částí byl za pomoci jeřábu a nákladního automobilu převezen z chatové oblasti u Plumlova do Prostějova, kde byl více než dvě tuny vážící náhrobek dočasně umístěn na novém židovském hřbitově. Transport zorganizoval spolek Hanácký Jeruzalém. Náhrobní kámen patřil ke hrobu významného židovského podnikatele Jakoba Schreibera. Pohřben byl na starém židovském hřbitově v Prostějově, který byl za druhé světové války zrušen. Náhrobky si poté rozebrali lidé z okolí. Členka rady prostějovského spolku Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová řekla, že náhrobek ležel bez povšimnutí desítky let na zahradě v chatové oblasti u Plumlova. Nápadné bylo jeho opracování i hebrejský nápis.

Velkého náhrobku si loni všiml cyklistka, který kolem zahrady projížděl. Členové spolku Hanácký Jeruzalém poté v zimě s pomocí odborníků z projektu Bejt Olam zjistili, že náhrobek pochází ze starého židovského hřbitova. Tři části náhrobku byly opatrně naloženy na nákladní automobil a převezeny. „Náhrobek bude umístěn na novém židovském hřbitově do okamžiku, než se podaří schválit projekt rehabilitace starého židovského hřbitova. Na něj by se poté měly vrátit restaurované náhrobky,“ podotkla Gáborová. V Prostějově je nyní uloženo zhruba 200 náhrobků či jejich fragmentů, které byly od roku 2015 postupně objeveny v Prostějově a okolí.