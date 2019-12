Zastupitelka, které někdo ze msty polil vůz barvou, dostala Cenu za odvahu

„Zajímá se mimo jiné o hospodaření městské firmy Dřevo Prostějov a o dotace pro mládežnický hokejový klub Jestřábi Prostějov, jehož exšéf stojí před soudem,“ zdůvodnil ocenění ředitel fondu Karel Škácha.

„Pachatelé jí za to ničili majetek. Naiclerová trvale čelí útokům prostějovské radniční koalice, která ji prostřednictvím zdejších nejčtenějších novin prezentuje jako udavačku. Jedná se o snahu o její umlčení vyvoláním psychického tlaku na ni a na její blízké,“ dodal.

Naiclerová do komunální politiky původně vstoupila za ANO. Postupně se však s prostějovskou buňkou, domovskou organizací jednoho ze zakladatelů Babišova hnutí Jaroslava Faltýnka, názorově rozešla.

Z ANO proto nakonec vystoupila s odůvodněním, že hnutí nabralo na místní úrovni směr, který nemá nic společného se zásadami, pro které do politiky vstupovala. V posledních komunálních volbách pak kandidovala za Změnu pro Prostějov.

Naiclerovou ocenění potěšilo. „Pro mě to znamená naději, že boj za pravdu má ještě smysl. Lidé by se neměli bát říkat věci na rovinu a po pravdě. Je to zavazující,“ reagovala.

Z Prostějova je už druhou oceněnou. Před dvěma roky dostal Cenu za odvahu také sedmnáctiletý aktivista Jakub Čech.

„I v letošním roce jsme ocenili statečné osobnosti, které se nebály a nebojí poukázat na korupční jednání či klientelismus,“ prohlásil při předávání cen zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček. Cenu obdržely také spolky Za krásnou Olomouc a Vimpersko.