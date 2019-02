Muž schytal za urážku facky, pak se vrhl na policisty, které sám přivolal

Vyhrocené chvíle v podniku v centru Prostějova začaly po deváté večer zprvu nevinným přisednutím osmapadesátiletého muže ke skupině hostů hrajících karty. Přidal se do hry, patrně i kvůli vypitému alkoholu ale začal podle výpovědí po chvíli ostatní urážet. To nakonec nezůstalo bez odezvy a poté, co třiapadesátiletému muži řekl, že vypadá jako bezdomovec, schytal dvě facky.

„Muž kvůli tomu na místo následně přivolal policii. Vůči hlídce se ale postupně začal chovat agresivně a policisty urážel vulgárními nadávkami. Výzvu, aby s tím přestal, nerespektoval a naopak jednoho z nich udeřil,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.

„Napadený na útok ihned zareagoval a za použití donucovacích prostředků agresora svedl k zemi, kde mu byla nasazena pouta. Incident se obešel bez zranění či škod na majetku,“ dodal.

Policisté poté muže převezli na služebnu, kde mu přístroj při dechové zkoušce naměřil přes dvě a půl promile. I nadále byl navíc agresivní, policisty dál urážel a snažil se na ně útočit kopy. Skončil proto na záchytce.

Celá situace má nyní dohru jak pro něj, tak i pro hosta hospody, který mstil svou urážku.

„Muž, jenž se rozhodl spor řešit fackami, je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití, za který mu hrozí pokuta až dvacet tisíc korun. Zatčený agresor pak z přestupků proti veřejnému pořádku - za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a za znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci mu hrozí pokuta až deset tisíc,“ shrnul Kořínek.