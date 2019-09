Primátor a exnáměstek hejtmana je roky součástí impéria sportovního bosse

Psal se leden 2012 a v prostějovském Hotel Tennis Clubu se konala netradiční tisková konference. Za řečnickým stolem seděl šéf místního fotbalového klubu Petr Langr, vedle něj sportovní boss Miroslav Černošek a nechyběl třeba ani tehdejší zastupitel, dnes muž číslo 2 hnutí ANO a Černoškův blízký přítel Jaroslav Faltýnek.

Vedle nich stál tehdejší trenér prostějovských fotbalistů František Jura, zatímco Černošek přítomným novinářům překvapivě oznamoval, že finančně vstoupil do fotbalu. Jeho společnost TK Plus se totiž právě stala jedním z hlavních partnerů 1. SK Prostějov. Vlivný boss tak chtěl ochránit svou dřívější investici do mladých fotbalových talentů.

O dva roky později naopak vstoupil Jura do politiky za hnutí ANO. Nejprve jako zastupitel v Prostějově, později jako náměstek hejtmana na kraji, kde dostal na starosti kulturu a také sport včetně milionových dotací, které odbor řeší. Z postu odešel koncem loňského roku, když se stal primátorem Prostějova.

A jak se nyní ukázalo, po celou dobu v politice byl s Černoškem úzce propojený.

MF DNES začala spojení Černoška s Jurou rozplétat začátkem prázdnin. V prvním majetkovém přiznání, které Jura odevzdával coby primátor, totiž mimo jiné uvedl, že je jednatel ve firmě 1. SK s.r.o.

Šlo jen o formalitu, říkají politik i boss o působení ve firmě

Ta vznikla v srpnu 2012, tedy krátce po Černoškově vstupu do fotbalu. Jednateli v ní tehdy byli Jura a šéf klubu Langr, kterého po jeho smrti v roce 2017 vystřídal mluvčí Černoškovy agentury TK Plus Tomáš Cibulec. Stoprocentní podíl ve společnosti vlastní Moravská sportovní, jejímž jediným akcionářem byl do nedávna právě Černošek.

„Jediným cílem založeného ‚eseróčka‘ bylo zajistit reklamní partnery tak, aby se zvládlo téma DPH, protože občanské sdružení, které mělo na starosti samotný klub, nebylo plátcem DPH. Moravská sportovní splnila jedinou povinnost, stala se společníkem a vložila 200 tisíc. Fotbal měl roční obrat 350 tisíc a nemohl nic založit,“ říká dnes Černošek.

Stejně hovoří i Jura. „Možná tam (Černošek) byl nějakým vlastníkem, ale ta společnost byla pouze servisní, chodily přes ni marketingové peníze a sponzorské dary pro fotbal, protože to nemohlo být přes spolek,“ říká Jura.

Černošek už má nyní v Moravské sportovní pouze poloviční podíl, půlku získala firma Centrum 3000 spojená se slovenským právníkem Rolandem Uhrinou, která do Černoškových aktivit vstoupila v roce 2015. Kolik peněz Černošek do fotbalu přivedl, Jura neví.

„Investoval jsem spoustu času a nervů. V rozsahu deseti milionů jsme mohli za ty roky investovat. Tedy ne přímo TK Plus, ale zajistili jsme partnery. Zjistil jsem, že jsou třeba firmy, které nemají rády tenis, ale zajímá je fotbal,“ popisuje Černošek.

Nutno říci, že fotbal je pro Černoškův byznys spíše okrajovou záležitostí a jeho zájem o něj pramení hlavně z rodinných vazeb. Někdejší šéf klubu Langr byl totiž Černoškův letitý přítel a s jeho dcerou, tenistkou Petrou, se Černošek před lety oženil. A syn Černoškové z prvního manželství za klub hraje. Ostatně patřil mezi talenty, o kterých Černošek na tiskovce v roce 2012 hovořil.

„Kdybych to věděl, mohl bych předpovídat počasí“

Jak je nicméně patrné, Jura se v politice ocitl jako manažer klubu, jehož příjmy do určité míry závisely na aktivitách Černoška. Zároveň figuroval ve firmě, kterou Černošek prostřednictvím další společnosti vlastnil. Jura i Černošek ovšem popírají, že by se jejich vztah ve sportu nějak promítal do politiky.

„Nejsem zaměstnancem pana Černoška. V žádném případě mu nejsem zavázán. Nechápu, jakým způsobem bych měl pro pana Černoška pracovat. Tyhle spekulace mě uráží. Fotbal dělám dvacet let a nemám se za co stydět. Nikdy jsem se nemusel zpovídat, že bych něco zpronevěřil nebo udělal. Mám naprosto čisté svědomí,“ reagoval na otázky MF DNES Jura.

„My jsme s panem Jurou velice osobní přátelé. Jdeme spolu sem tam na grilování, povídáme si o životě. Ten vztah nevznikl a nereflektuje současnou funkci pana Jury. Kdybych v roce 2012 očekával, že v roce 2018 se stane primátorem, tak bych mohl předpovídat i počasí,“ tvrdí Černošek.

Oba upozorňují, že firmu založenou v roce 2012 čeká letos zrušení. „Byly na ni ještě nějaké leasingy na auta, čeká se, až skončí,“ říká Černošek.

Letos v březnu založili mluvčí TK Plus Cibulec a ekonomický ředitel prostějovského fotbalového klubu Ivan Polák novou firmu – akciovku 1. SK Prostějov, fotbalový klub. V červenci na pozici druhého jednatele jmenovali Juru. Firma sídlí, stejně jako několik dalších firem z Černoškova sportovního impéria, v budově Hotel Tennis Clubu.

„Podle požadavků fotbalové asociace musí pro druhou ligu vzniknout akciová společnost,“ vysvětluje Jura. Sám Černošek již podle svých slov neplánuje do nové firmy vstupovat.

Je to dokonale zmáknutý byznys, říká opoziční zastupitel

Za svého působení na kraji podepsal Jura milionové dotace pro Černoškovo impérium. V roce 2017 získala od kraje dotaci právě Moravská sportovní ve výši 200 tisíc na akci „Olympijské hvězdy hrají tenis s charitou“.

Okolo 5,7 milionu zase dostala firma Prostějovský volejbal s.r.o., ve které má stoprocentní podíl Moravská sportovní, tedy stejná firma, jež vlastní i 1. SK. Kromě toho putovalo od kraje celkem 1,1 milionu pro TK Plus Sport na kontroverzní a opozicí kritizované jednodenní akce pro děti s milionovým rozpočtem.

Smlouvy s TK Plus Sport, v jejímž představenstvu sedí Černošek a v dozorčí radě Cibulec, podepisoval za kraj opět Jura. Ten navíc na zastupitelstvech lobboval za vznik Národního sportovního centra v Prostějově, Černoškova velkého projektu.

Okolo 4,3 milionu dostal od kraje i přímo Jurův fotbalový klub. Když na kraji skončil, aby se mohl věnovat funkci primátora, podepsal za město smlouvu s TK Plus o propagaci města na sportovních a kulturních akcích za bezmála 2,3 milionu.

Podle krajského opozičního zastupitele Radima Sršně jde v Černoškově případě o „dokonale zmáknutý byznys“ a u Jury o velký střet zájmů. Kritikou nešetří ani prostějovská opozice.

„Střet zájmů pana primátora je naprosto jasný. Pan Černošek nenechává nic náhodě, a když je některá z jemu nakloněných stran na sestupu, už je připravena jiná, jakoby nová a lepší. A volby nevolby, peníze stále tečou tam, kam potřebuje,“ říká opoziční zastupitel Petr Kapounek.

„Připouštím, že to může někdo takto vnímat. Ale my jsme stejné peníze dostávali i za předchůdců pana Jury,“ hájí se Černošek.