Prostějov chce dát další miliony fotbalovému klubu spojenému s primátorem

Dotace začaly fotbalistům z 1. SK Prostějov poprvé výrazně růst poté, co se Jura stal náměstkem hejtmana za ANO. Zatímco v předcházejících letech klub od kraje dostával částky mezi 260 až 320 tisíci korun, loni krátce poté, co se Jura stal náměstkem, se dotace zvýšila na jeden milion.

Jura pak na krajský post rezignoval, protože se stal primátorem Prostějova, a situace s nárůstem peněz pro jeho klub se opakovala.

Tentokrát však město zvolilo jinou cestu. Kromě standardních dotací, které dostávají všechny sportovní kluby a spolky, si radnice začala u Jurova fotbalového klubu kupovat reklamu. Na miliony korun z marketingových smluv přitom v Prostějově dosáhne jen hrstka vyvolených sportů.

Loni, když byl Jura ještě náměstkem hejtmana, si Prostějov na fotbale objednal propagační služby za 3,5 milionu. Letos si radnice s Jurou v čele hodlá u jeho klubu koupit reklamu už za 4,2 milionu korun. Smlouvu již schválila městská rada.

„Osloven bude jediný výhradní dodavatel a to 1. SK Prostějov, fotbalový klub a. s. Předmětem této veřejné zakázky bude poskytování propagačních a reklamních služeb během fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších doprovodných aktivit sportovního klubu ve fotbalové sezoně 2019/2020 v rámci Fortuna: Národní ligy,“ popsal kontrakt primátor.

Primátor: Je tam možný střet zájmů, který řádně ohlašuji

Pokud smlouvu na svém středečním jednání schválí zastupitelé, začne platit již letos v prosinci a potrvá do léta příštího roku.

Jura odmítá, že by dělal něco nepatřičného. „O propagaci se bude ucházet akciová společnost, kde nejsem v žádné funkci. V akciové společnosti nejsem statutárním zástupcem, ani zde nevlastním žádné akcie. Jsem předsedou spolku, to znamená mládeže. Je tam možný střet zájmů, který ovšem vždy řádně ohlašuji,“ prohlásil primátor.

Akciová společnost byla na jaře zřízena kvůli požadavku fotbalové asociace, aby profesionální kluby fungovaly právě v této právní formě. Ve stávající sezoně ovšem A-tým hraje stále pod hlavičkou Jurova klubu a prostějovský primátor byl navíc od poloviny července do 9. října i členem představenstva samotné akciové společnosti 1. SK Prostějov, fotbalový klub.

Jura se podle svých slov nemá absolutně za co stydět. „Střet zájmů hlásím a klub funguje. Mládež hraje všechny soutěže a ty nehraje nikdo jiný než Sigma Olomouc a Prostějov. Stále říkám to samé a mám výhodu, že si každý týden nevymýšlím něco jiného,“ namítá Jura.

Financování přes marketing je obcházení zákona, říká opozice

Prostějovská opozice ovšem současný stav ostře kritizuje. „Střet zájmů pana primátora je pouhým střípkem v mozaice zákulisních zájmů ovládajících místní politiku,“ odsoudil stávající praxi opoziční zastupitel za Piráty Petr Kapounek.

„Horší, než nárůst dotací do fotbalu, jsou třeba nová pravidla pro financování sportu. Ta měla zavést do financování sportu systém, ale vedou jenom k tomu, že se zafixuje stav, kdy většinu dotací čerpá sportovní byznys a veřejnost troškaří. Co také nemůžeme akceptovat je financování formou marketingových smluv. Jde o obcházení zákona a takto vyplácené peníze nepodléhají žádné kontrole města,“ dodal.

Město již v letošním roce uzavřelo smlouvy o propagaci s hokejisty, basketbalisty a volejbalistkami za víc než 10 milionů korun. Za další více než dva miliony bude navíc Prostějov propagovat také marketingová agentura TK Plus sportovního bosse Miroslava Černoška, a to často na akcích spojených s tenisem, které přitom sama pořádá.

MF DNES navíc nedávno zjistila, že primátor Jura byl s vlivným sportovním manažerem Černoškem léta úzce propojený. A to právě přes prostějovský fotbal, respektive přes firmu 1. SK s.r.o., kde byl Jura jednatelem. Černošek do fotbalu vstoupil před několika lety.

Stoprocentní podíl v 1. SK s.r.o. vlastní Moravská sportovní, kde byl Černošek do nedávna jediným akcionářem.

Bývalý náměstek hejtmana a nynější primátor tak byl ve struktuře Černoškových firem v podstatě jeho podřízeným. Podle Jury i Černoška bylo jediným cílem společnosti 1. SK s.r.o. zajistit reklamní partnery pro prostějovský fotbal. Klub to dělat nemohl, protože nebyl plátcem DPH.