Prostějov zakáže cyklistům vjezd na kus rušné výpadovky, sklízí kritiku i chválu

O úpravě dopravního značení mezi Jiráskovým náměstím a křižovatkou s Jungmannovou ulicí v obou směrech rozhodli radní v polovině června. Krok už visel na úřední desce, teď se mohou lidé ozývat s připomínkami. Celý proces se nyní ještě zopakuje, takže zákazové značky by se mohly na zhruba 750 metrů dlouhém úseku objevit v září.

„Plumlovská je nejvytíženější ulicí v Prostějově, projedou po ní tisíce aut a stovky cyklistů denně. Protože je tu bezpečnost cyklistů ohrožena, obrátili jsme se na odborníky, aby posoudili situaci. Experti, dopravní komise a dopravní inspektorát doporučili, aby ulice byla pro cyklisty uzavřena,“ zdůvodnil změnu náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Dodal, že na kolech mohou lidé do Plumlovské nadále přijíždět přes okolní ulice na ni kolmé, lze též využít cyklostezky v Melantrichově ulici a Kolářových sadech. V ulicích Březinova a Polská má nově začít platit pro cyklisty obousměrná jízda.

„Bezpečnost je u nás vždy na prvním místě. Na tomto úseku docházelo k častým konfliktům, a protože alternativy existují, přistoupili jsme k tomuto opatření,“ uvedl Pospíšil.

Mnoha cyklistům se ovšem změna nezamlouvá. „Ulici zúžili při rekonstrukci v roce 2019, přijde mi to nekoncepční. Přitom ve zbytku města jsou u rušných cest cyklostezky a jezdí se tam v pohodě. Tady se mi už do silnice nechce a jezdím radši po chodníku,“ kritizoval například jeden z návštěvníků vinárny v Plumlovské současnou podobu ulice a současně zmínil častou situaci, kdy cyklisté raději jedou po chodníku.

Silnici při rekonstrukci před několika lety zúžili

Zákaz se ale staršímu muži, stejně jako dalším hostům provozovny, před kterou stálo několik kol, nelíbí. Skepticky se na připravovanou změnu dívají i v tamní prodejně kol a cykloservisu, kam se lidé s kolem mají už brzy dostat jen pěšky.

„Určitě chceme, aby byli lidé na kole v bezpečí, ale tím spíš tu měl být pruh pro cyklisty nebo smíšená stezka. Parkovací místa zde před rekonstrukcí chyběla, nicméně silnici o dobrý metr a půl zúžili, takže prostor by se tu našel,“ mrzí spolumajitelku prodejny Lenku Mnichovou.

Kromě toho, že sama jezdí do práce na kole, má obavy, aby zákaz neodradil zákazníky. „Petici, k níž nás někteří vyzývali, dělat nebudeme, ale chceme se ozvat s námitkami. Trend ve světě je opačný, tedy dostávat do center spíše kola,“ podotkla.

Podobně to vidí i šéfredaktor specializovaného magazínu o cyklodopravě Městem na kole Martin Šnobr.

„Zákazy jízdy na kole nejsou v českých městech běžné. Právě naopak, dlouhodobým trendem je integrace cyklodopravy do prostředí, nikoli její omezování. V Prostějově je toto opatření výjimečné – město nově zakazuje jízdu na kole v úseku, kde se denně pohybují stovky cyklistů a kde dosud neexistovala alternativa,“ napsal.

Expert: Úzká silnice i cyklopruh jsou horší řešení

Podle odborníků na bezpečnost provozu je ovšem zákaz namístě. „Je zde povolená nákladní doprava a spolu s tím, jak málo je na silnici místa, je jízda pro cyklisty velmi nebezpečná,“ řekl krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz, jenž se tématem zabýval s prostějovskou magistrátní komisí pro bezpečnost.

„O zákazu už se mluvilo strašně dlouho, nepřišlo to teď najednou. Uvažovalo se sice i o rozšíření, jenže jsou tam parkovací místa a vjezdy do domů, cyklopruh by též omezil firmy a obyvatele, takže to zůstalo takto,“ dodal.

Ačkoli zákazy pro cyklisty nejsou podle něj časté, hodnotí rozhodnutí jako příznivější než úpravy ulice.

„Jak to vypadá, když se do velmi úzké ulice namaluje cyklopruh, je vidět v Hranicích na výpadovce z centra směrem k dálnici. Pruh má zhruba metr a pro nákladní auto zbylo něco přes dva a půl metru, takže tito účastníci provozu se vedle sebe nevejdou. Větší vozy tak jezdí po středové čáře, cyklista má též jen malý prostor a reálně je to nakonec riziko pro všechny,“ nastínil Charouz.

Zákaz uvítala i část veřejnosti. Třeba z řad řidičů, kteří v ulici hlavně ve špičce často nemohou kvůli proudu aut v protisměru cyklistu dlouho bezpečně předjet.

„Konečně, víc takových rozhodnutí! “ kvitoval s palci nahoru na facebookovém profilu města například Martin Zilka. „Jako aktivní cyklista říkám: konečně to někoho napadlo,“ přidal se Martin Hejda a v podobném duchu i řada dalších.