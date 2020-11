Prostějovské radnici došla trpělivost s černými skládkami, pořídí fotopasti

Na začátku listopadu zachytily kamery v okrajové části Prostějova dva výtečníky, jak odkládají odpad vedle kontejneru.

„Využili jsme místní znalosti okrskového strážníka a podezřelé osoby se podařilo identifikovat. V prvním případě na místo přijela čtyřiatřicetiletá žena, která z vozidla vyložila pytel s odpadem. Druhý den se stejného jednání dopustil osmatřicetiletý muž. Na záznamu ho rovněž poznal okrskář,“ popsala mluvčí prostějovských strážníků Tereza Greplová.

Žena i muž jsou nyní podezřelí z přestupku podle zákona o odpadech, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun.

Podobné případy ovšem nejsou v Prostějově ojedinělé. S divokými skládkami odpadků vedle kontejnerů nebo s klasickými černými skládkami radnice bojuje už dlouhou dobu. Město proto začne více využívat nejen bezpečnostní, ale i přenosné kamery. Uvažuje ovšem také o tom, že nasadí fotopasti.

„Skládky vznikají stále dál. Ukazuje se, že výzvy nestačí, a proto přichází čas na fotopasti, které budou instalovány na určitých místech. S jejich pomocí se podaří ty, kteří zakládají černé skládky, usvědčit,“ tlumočila varování mediální referentka magistrátu Anna Kajlíková.

Strážníkům pomáhají kamery, nemohou být ale všude

V lokalitách, kde je to možné, strážníci k monitorování černých skládek využívají městský kamerový systém. V dosahu kamer jsou například Husovo náměstí, Svolinského, Žeranovská nebo Janáčkova. V současnosti má městská policie k dispozici také tři mobilní kamery, které umožňují nasazení přímo na vytipovaných místech.

Osvědčily se například ve Vrahovicích-Trpínkách, kde jsou kontejnery s tříděným odpadem. Kamera už zachytila několik občanů, kteří nepotřebné věci vyhodili na zem vedle kontejnerů.

„Výhodou kamer je, že je pořizován trvalý záznam a je možné jeho zpracování analytickým softwarem a zjištění pachatelů nejen při znečišťování veřejného prostranství,“ nastínil zástupce ředitele Městské policie Prostějov Libor Šebestík.

„Fotopasti mají jednu nevýhodu, že v případě velkého pohybu osob nebo vozidel zahltí operátora velkým množstvím fotografií. Proto je vhodné instalovat je například na městském hřbitově nebo v jiných odlehlých lokalitách,“ dodal.

Raději kontejnery vyvážejte častěji, zlobí se lidé

Části veřejnosti se však rozšiřování kamer a fotopastí nelíbí a navrhují, aby se kontejnery vyvážely častěji.

„Na místo toho, aby bylo zajištěno častější vyvážení tříděného odpadu, budete raději lidi peněžitě trestat a šmírovat pomocí kamer a strážníků,“ zlobí se například Karel Pavlásek.

Město argumentuje, že se kontejnery na tříděný odpad vyvážejí dvakrát týdně, a pokud by se lidé naučili například sešlápnout krabice, byla by kapacita nádob dostačující.

„Na Bezručově náměstí bývá děsný nepořádek. Lidé odhazují celé krabice, protože by jim asi ruce upadly, kdyby je roztrhali, nemluvě o vyhazování bordelu na zem. Že to po nich musí někdo uklidit, je jim jedno,“ potvrdila Prostějovanka Marcela Sekaninová.

Před Vánocemi hrozí příval vyhazovaných obalů

Na vytipovaná místa radnice hodlá instalovat rovněž výstražné cedule. Lidi budou nabádat, aby odpadky nedávali mimo kontejner, a také varovat, že prostor je pod dohledem kamer městské policie.

„Od začátku roku strážníci řešili 72 přestupků, které souvisely se znečišťováním veřejného prostranství, s odkládáním odpadu mimo vyhrazená místa nebo přeplňováním nádob na odpad a ukládáním odpadu mimo místa k tomu určená,“ vypočetla Kajlíková.

„Aby se zabránilo brzkému přeplnění kontejnerů, je zapotřebí krabice, kartony a lepenku sešlapat, natrhat nebo nařezat. Také u plastů je důležité odpad sešlapat nebo zmačkat,“ nabádá.

Město se zároveň obává, co nastane před Vánocemi, kdy se kvůli epidemii koronaviru ještě zvýší počet nákupů přes internet, a přibude tak nepotřebných obalů.

„Je důležité, aby si to každý uvědomil a snažil se svým chováním přispět k tomu, aby město bylo čistší. Pokud budou kontejnery i tak přeplněné nebo se bude jednat o odpad, který do těchto sběrných nádob nepatří, mají obyvatelé Prostějova možnost odpad zdarma uložit na sběrné dvory, a to v ulici Anenská nebo v ulici Průmyslová,“ podotkla Kajlíková.