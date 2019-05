Dal moc komunistům, skončil kvůli darům. Teď Prostějov exprimátora ocenil

Miroslav Pišťák přizval komunisty do rady města po komunálních volbách před pěti lety coby lídr vítězné ČSSD. Byl mezi nimi mimo jiné třeba někdejší agent vojenské kontrarozvědky Jaroslav Šlambor, který donášel na své nejbližší kolegy a komunisté ho vyslali do speciální špionážní operace proti rakouskému velvyslanectví.

Cenu města Prostějova za loňský rok si Pišťák převzal ve středu dopoledne navzdory nesouhlasu části opozice během projednávání na zastupitelstvu.

„Nemohu pro pana Pišťáka hlasovat, protože byl členem KSČ, lidových milicí a do koalice přivedl komunisty. Zapojil je do vedení města a oni tady svým způsobem fungují stále,“ prohlásil prostějovský zastupitel František Fröml.

Připomněl, že kvůli komunistům v radě někteří lidé Ceny města vrátili, například bývalá ředitelka divadla a jedna z mluvčích Občanského fóra z listopadu 1989 Jana Zikmundová, bývalý kancléř arcibiskupa Karel Kavička nebo muzikanti z kapely Létající rabín.

Opozici však na exprimátorovi vadily i další věci. „Je s ním spojena celá řada kontroverzních záležitostí a netransparentní přístup. Byl to on, kdo například bránil, aby občané mohli vystupovat na zastupitelstvu,“ popsal své námitky člen opozice Martin Hájek.

Na funkci rezignoval kvůli kontroverzním darům od firmy

Jan Navrátil pak připomněl, že Pišťák se podílel třeba na vykácení stromů u národního sportovního centra.

„Je to ten Pišťák, co přispěl ke zrušení jezdeckých kasáren a ten, co dal dar dvacet tisíc korun skautům, ale bylo to z peněz, co dostal od soukromé firmy,“ pokračoval Navrátil.

MF DNES v roce 2015 upozornila, že Pišťák a tehdejší náměstek hejtmana Alois Mačák dostávali na své soukromé účty statisíce od prostějovské společnosti DT výhybkárna a strojírna. ČSSD se od nich distancovala a oba rezignovali.

Na zastupitelstvu, které Ceny města schvalovalo, se na podporu exprimátora ozvali pouze komunisté.

„Neotírejte se o komunisty. Jsou daleko prospěšnější než pár lidí, díky kterým se tady dvě hodiny bavíme o nějakém jejich nesmyslu, a pak pro tento nesmysl je pět nebo šest lidí a ostatní jsou proti,“ prohlásil například Václav Šmíd, někdejší Pišťákův radní a za minulého režimu místopředseda národního výboru v Prostějově.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni, říká Pišťák

Další radní z dob Pišťákova primátorování a bývalý agent kontrarozvědky Šlambor vysvětloval, že hodnocení opozice je povrchní a pomíjí obrovskou práci, kterou exprimátor udělal.

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Z pohledu času se některé věci jeví jinak, než ve chvíli, kdy se musí rozhodnout,“ tvrdil Šlambor.

Současný primátor Prostějova František Jura pouze podotkl, že se Šlamborem plně souhlasí.

Samotný exprimátor Pišťák nechtěl výtky opozice moc komentovat. „Nechci být příliš arogantní, ale některé věci, které říkali, prostě nejsou pravda. Já se řídím tím, co mi doporučuje Bible. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni, a odpouštějte, aby vám bylo odpuštěno,“ reagoval Pišťák.

Už před lety přiznal, že jeho víra v marxismus byl omyl mládí. Do roku 1970 pracoval v prostějovském Agrostroji, ale po sovětské okupaci byl z KSČ vyloučen. Pracoval jako dělník v kamenolomu, na hrazení bystřin, byl manipulační dělník a nakonec vedoucí expedice. Do politiky se vrátil až po sametové revoluci jako místostarosta, poté jako starosta a primátor Prostějova.

Pro byli i nejtvrdší kritici návratu KSČM na radnici

Opozice také namítala, že by si vyznamenání neměli udělovat politici mezi sebou, a snažila se prosadit, aby se o Cenách města hlasovalo po jménech. To však neprošlo.

Pro Pišťáka pak zvedli ruku i dva zástupci ODS, které hnutí ANO jako poslední vítěz voleb v Prostějově vzalo do rady města. ODS přitom byla jedním z nejtvrdších Pišťákových kritiků.

„Těžko si představit, že 25 let po válce by NSDAP zasedla na nějaké radnici. Že se toho dočkáme zrovna v Prostějově, to jsem opravdu nečekal. Koalici ČSSD, KSČM a hnutí PéVéčka považuji za skandální pošlapání demokratické prostějovské tradice,“ prohlašoval tehdejší lídr ODS v Prostějově Tomáš Blumenstein.

„Co se týče našich bývalých členů v PéVéčku, živě si vzpomínám, jak při odchodu z ODS prohlašovali, že se strana odchýlila od svých tradičních a pravicových hodnot. Deset dní po volbách ukázali pravý důvod, proč odešli, aby si udrželi koryta a moc,“ dodal Blumenstein v době, kdy skončil v opozici. Dnes je v radě města.