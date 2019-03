Žádný básník proletář. Wolker psal i temné pohádky či erotiku, ukáže kniha

Mezi autory nové výpravné publikace jsou umělci, výtvarníci, pedagogové a studenti gymnázia či zástupci muzea, kde je uschována Wolkerova pozůstalost.

„Chtěli bychom, aby kniha byla i určitým artefaktem, který by fungoval jako výtvarný objekt. Návštěvníci by si ho mohli koupit jako suvenýr, ale zároveň by představil i Wolkerovo dílo,“ vysvětluje ředitel prostějovské městské knihovny Aleš Procházka.

„Nebude to sebrané, ale ucelené dílo. Wolkera bychom chtěli představit v novém světle. Čtyřicet let byl vydáván za proletářského básníka. Nový výbor by měl Wolkera definovat a čtenář si udělá svůj názor,“ dodal.

Stěžejní sbírky, temné pohádky i surová erotická tvorba

V publikaci by se tak měly objevit nejen verše, ale i prózy, korespondence nebo Wolkerovy temné pohádky například o tom, jak milionář ukradl slunce a to ho svým žárem spálilo. Chybět samozřejmě nebudou stěžejní sbírky, ale i rané básničky s erotickým podtextem nebo pozdější surová erotická tvorba.



Kniha by měla být také výjimečným počinem po grafické stránce. V tuto chvíli již ředitel knihovny začal jednat s grafiky a výtvarníky mimo jiné také z Prostějova. Jednou z možností, jak by nová publikace mohla vypadat, je například soubor několika menších knih spojených dohromady. Knihy by byly časově, tematicky nebo obsahově rozdělené.

„Jsme teprve na úplném začátku. Naštěstí mnoho současných recitátorů a milovníků poezie pochopilo podstatu díla věčně mladého básníka a svou interpretací oživují jeho původní myšlenky,“ míní ředitel knihovny.

Wolker vyšel v Česku naposledy v roce 1987, kolem roku 2010 se na pulty ještě dostaly jeho dvě stěžejní sbírky Těžká hodina a Host do domu.

O tom, že básník stále může mladou generaci oslovit, svědčí například obrovský úspěch inscenace Nahý Wolker studentského Divadla Point, které Procházka vede.

„Chtěli jsme Wolkera zbavit letitých nánosů a představit ho mladým lidem jako kluka, který píše básničky. Myslím, že se nám to podařilo. Hráli jsme to strašně dlouho, chodili na to studenti a ukázalo se, že jeho básně jsou i dnes nesmírně živé,“ popisuje Procházka. Inscenace tehdy vyhrála tradiční přehlídku Wolkerův Prostějov.

Příští rok si Prostějov připomene 120. výročí narození básníka

Básníka si v poslední době začala připomínat i prostějovská radnice. Najala sochaře Miloše Karáska, který vytvořil sochu Jiřího Wolkera, jak sedí na lavičce na náměstí v Prostějově a pozoruje svůj rodný dům. Uskutečnila se i výstava a další akce.

Jak vypadalo odhalení Wolkerovy sochy

Jediný, kdo celou záležitost nepochopil a význam básníka pro Prostějov nedocenil, byl bývalý šéf tamního muzea, který wolkerovskou expozici ořezal a část nahradil výstavou modelů letadel. Krajský úřad, který muzeum zřizuje, před časem ředitele vyhodil.

Na chystanou knihu přispěje i prostějovská radnice, a to dotací ve výši 200 tisíc korun.

„V příštím roce si připomeneme stodvacáté výročí narození básníka. Ředitel knihovny podal žádost o dotaci na vydání knihy od Olomouckého kraje, na dofinancování však potřebuje zhruba padesátiprocentní spoluúčast města,“ přiblížila náměstkyně primátora odpovědná za kulturu Milada Sokolová.

Nové ucelené vydání Wolkerova díla by podle ní mělo být výzvou nejen pro vydavatele, ale hlavně pro čtenáře.

„Vzhledem k náročnosti zpracování básníkova díla a vytvoření kvalitní publikace je třeba zahájit přípravy co nejdříve,“ dodala Sokolová.