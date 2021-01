Prostějov chce řidiče v ulicích opět hlídat automatickými radary

Radní již příslušným odborům zadali úkol pracovat na přípravě veřejné zakázky.

„Nejdříve bude nutné určit konkrétní místa. Uvažujeme o lokalitách v ulicích Brněnská, Vrahovická, Wolkerova, Plumlovská, Vápenice, Dolní a Olomoucká,“ nastínil primátor Prostějova František Jura.

Podle jeho náměstkyně odpovědné za dopravu Aleny Raškové je hlavním cílem zvýšení bezpečnosti.

„Máme k dispozici údaje, kolik nehod a překročení rychlosti se v těchto lokalitách děje. Například na Vápenici na vnitřním okruhu jsou přechody ke školám, na brněnské výpadovce zase zdravotní zařízení, speciální škola a hřbitov, kam chodí mnoho lidí. Chceme, aby se doprava zklidnila a závody, které v ulicích bývají, skončily,“ řekla.

Z opozice zněla kritika. O peníze nejde, brání se město

Opozici se plán moc nelíbí. „Raději bych viděl úsekové měření na dálniční estakádě od Teska k benzince směrem na Brno. Dodržováním povolené rychlosti by tam došlo k významnému snížení hluku,“ poznamenal zastupitel Petr Ošťádal.

Rozhodně proti je pak další opoziční zastupitel Petr Kapounek. „Je to naprostý nesmysl a zbytečná šikana řidičů, kdy se od nich jenom potřebují vybrat peníze. Neexistuje žádný důkaz, že by měření rychlosti snižovalo nehodovost. Žádná taková studie, která by to prokazovala, není,“ je přesvědčen.

Podle něj mohou radary ve výsledku naopak situaci zhoršit. „Řidiči se budou nervózně koukat na tachometr místo toho, aby se dívali kolem sebe. Navíc pojedou čtyřicítkou, což zhorší plynulost dopravy,“ míní Kapounek.

Rašková odmítla, že by městu šlo o peníze z vybraných pokut. „Někteří nás z toho podezřívají, ale není to pravda. Peníze pro nás nejsou podstatné, lidský život má daleko větší cenu,“ reagovala.

Pro umístění nových radarů hodlá radnice až na výjimky využít budky napojené na sítě, které v ulicích zůstaly po prvním pokusu o měření rychlosti.

„O změně uvažujeme na Vápenici, kde by radar měl být spíše blíž u přechodu,“ doplnila Rašková.

Automatické radary používají i další města v regionu

První měření rychlosti skončilo v roce 2008 v Prostějově fiaskem. V ulicích bylo deset radarů, které si město pronajalo od firmy Czech Radar, jež vyhodnocovala přestupky a z vybraných pokut pak dostávala 49 procent. Systém ale postupně krajský úřad, ministerstvo dopravy i soud shledaly protizákonným.

Radary pak ještě nějaký čas v ulicích fungovaly v omezeném režimu bez udělování pokut. Statistika ukázala, že počet řidičů jedoucích nepovolenou rychlostí se opět výrazně zvýšil, rekordní naměřenou hodnotou bylo 160 kilometrů v hodině.

Nyní radnice ubezpečuje, že vše bude v souladu se zákonem. „Zařízení bude v majetku města a také jeho provoz a vyhodnocení přestupků budou zajišťovat pracovníci magistrátu. Dalším krokem je nyní zadání veřejné zakázky na pořízení celého systému,“ sdělil náměstek primátora Jiří Rozehnal. Zkušební provoz by měl odstartovat už v létě, ostrý pak od září.

Prostějov není jediným městem v kraji, které měří rychlost automatickými radary. Nejnověji fungují dva od loňska v přerovských místních částech Lověšice a Dluhonice.

„Zařízení zobrazí značku auta, které přesáhlo povolenou rychlost, takže řidič dostane přímo na cestě rychlé upozornění,“ nastínil radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Kromě toho od podzimu 2018 sledují fotoradary rychlost také v místních částech Kozlovice, Lýsky a před Lověšicemi, v jejich případě ale řidiče čeká trest. Jen za první necelé dva roky šlo o více než 40 tisíc přestupků, za které padly pokuty přesahující v součtu 29 milionů korun.

Radary v minulosti nasadily také Hranice či Šternberk, hlídají rovněž v pohraničních oblastech na Jesenicku, kde přistihnou při překročení rychlosti ročně stovky řidičů.