Řidič projel dveřmi do paneláku. Naštvalo jej, že s ním žena nechce na oběd

12:59 , aktualizováno 12:59

Svérázným způsobem se pomstil muž z Prostějova bývalé partnerce, která s ním odmítla jít na dohodnutou schůzku. Nasedl do auta a projel vchodovými dveřmi do paneláku, kde žena bydlí. Pak auto nechal stát ve vestibulu a odešel do baru.