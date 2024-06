Garážový dům má zabrat trávník a stromy, jeho stavba rozděluje Prostějovany

Vedení Prostějova chce rozšířit počet stání pro auta ve městě o garáže postavené soukromými investory. Podle radních totiž může toto řešení uvolnit místa zejména v ulicích kolem sídlišť, kde je situace s parkováním neudržitelná.

Jeden soukromý garážový dům již v Prostějově funguje od loňského roku na sídlišti Moravská, pro další nyní radnice vyčlenila pozemek ve vnitrobloku v Tylově ulici. Budova pro auta tam má ale stát na ploše, na níž se dnes nachází trávník a stromy. Místním se proto záměr nelíbí a sepsali petici, ke které se připojilo přes 800 lidí.

„Snažíme se tu zachovat poslední kousek přírody. Místo toho, aby se zvelebil pro odpočinek, vznikne tu výhled na betonovou budovu. Vzrostlé stromy a jejich stín nedokáže nic nahradit,“ vysvětlila za autory petice Monika Oplocká.

„Mnoho lidí si navíc neuvědomuje, že se jedná o soukromé garáže, které investor prodá zájemcům nezávisle na tom, jestli budou místní. Není tak vůbec jisté, že auta z ulice ubudou. Někteří si myslí, že to bude veřejné parkoviště a že tam sami zaparkují zadarmo nebo za nízký nájem,“ upozornila Oplocká.

Vedení města tvrdí, že názory odpůrců vyvažují počty zájemců o parkovací místa, kteří jsou však méně hlasití. Obavy z úbytku zeleně chce radnice mírnit příslibem opatření.

„Projekt počítá se zelenou střechou, stěny pokryjí popínavé rostliny. Přibude i doplňující výsadba tam, kde dnes žádná není,“ nastínila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Den v parkovacím domu vyjde na 60 korun

O tom, zda bude prodej pozemku zastaven, či dokončen, rozhodnou na svém úterním zasedání zastupitelé. Autoři petice jim plánují své argumenty znovu přednést společně se žádostí, aby město zpracovalo průzkum mezi lidmi v bezprostředním sousedství plánované stavby.

V případě parkovacího domu v ulici Újezd už radní města požádali o dotaci, která by mohla pokrýt až 64 milionů korun z necelé stovky, kolik má stavba stát.

„Parkovací dům bude disponovat celkem 132 místy, z toho 105 jich bude v režimu park and ride (P+R, zaparkuj a jeď – pozn. red.),“ přiblížil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Budova i s přilehlým dopravním terminálem má již vydané stavební povolení. Stavba, proti níž dříve někteří lidé protestovali, může začít letos v listopadu, dokončena by měla být závěrem příštího roku.

„Za užívání parkovacích míst bude vybírán poplatek ve výši dvacet korun za hodinu při maximální výši za celodenní užívání šedesát korun. Provozovatelem systému parkování bude městská policie,“ popsal Rozehnal.

Podle primátora Františka Jury (ANO) udělá město maximum, aby se skutečně začalo stavět v termínu.

„Parkování jako takové je naše absolutní priorita. Víme, jaké jsou s ním dlouhodobě problémy. Zároveň je ale nutné zmínit, že parkovací dům není celé řešení, navazovat budou další kroky,“ podotkl.

Parkovací domy chystá i Olomouc

Parkovací domy mají v budoucnu postupně vyrůstat rovněž v Olomouci, a to jak na příjezdu do města, tak i blíže centru. Počítá s tím dlouhodobá koncepce, podle níž by v krajském městě mělo vzniknout až sedm tisíc parkovacích míst. Olomouc již dříve deklarovala, že zvažuje i spolupráci se soukromými firmami, která by mohla tyto stavby urychlit.

Vedení města prozatím chystá projekty pro dva parkovací domy, z nichž jeden vyroste v Poupětově ulici na stávajícím parkovišti. Sloužit bude mimo jiné návštěvníkům výstaviště Flora, fungovat může také jako záchytné parkoviště P+R, z nějž by lidé pokračovali dále do centra hromadnou dopravou. Město na parkovací dům v Poupětově pořizuje investiční záměr, který během podzimu veřejně představí.

Další budovu určenou k odstavení aut chce Olomouc postavit v Lipenské ulici. I zde projekt počítá s návazností na tramvajovou dopravu a nabídnout může přibližně pět stovek parkovacích míst.

„Začátkem příštího roku by měla být vypsána architektonická soutěž, nyní se připravuje její zadání,“ přiblížila Jana Doležalová z tiskového oddělení olomouckého magistrátu.

V Šumperku už staví nové patrové parkoviště

Ještě v minulém roce patřila v Olomouci k nejnadějnějším stavba parkovacího domu u zimního stadionu. Se změnou koncepce lokality se však proměnily i požadavky na útočiště pro auta, které má vzniknout až po dostavbě malé sportovní haly.

„Původně projektovaný parkovací objekt v tomto místě počítal s multifunkční halou. Záměr je tedy nutné přepracovat,“ oznámila Doležalová.

Unikátní projekt pro parkování zvolil Šumperk. Aktuálně tam mezi Gagarinovou a Bratrušovskou ulicí vzniká patrové parkoviště, které využívá rozdílné výšky ulic. Stavba vyjde na padesát milionů korun, po dokončení nabídne sedmdesát míst.

Řešení se v Šumperku osvědčilo, protože dokáže navýšit kapacitu parkování na sídlištích i tam, kde nejsou vhodné pozemky pro velké odstavné plochy.

„Práce pokračují, tento týden probíhala betonáž patra. Kompletní dokončení je plánováno do konce listopadu letošního roku,“ informoval mluvčí města Bohuslav Vondruška.