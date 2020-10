Muže, jenž sliboval zpěváku Bangovi zplynování, čeká za další hrozby vězení

Aleš Rozsíval byl jedním z prvních případů loni zřízeného speciálního útvaru na potírání kyberzločinů na prostějovské kriminálce.

Za rasistické výhrůžky plynovou komorou romskému zpěvákovi Radoslavu Bangovi a za antisemitismus na sociálních sítích byl čtyřiatřicetiletý muž odsouzen k podmínce už před dvěma roky. Soud mu dal i pokutu a nařídil dohled probačního úředníka.

Rozsíval, který už slovně napadl kde koho, se však nepoučil. Nyní ho tak soud poslal na dva roky do vězení za trestné činy vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, neoprávněný přístup k počítačovému systému, poškození cizích práv, poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci.

„Celkem šlo o tři útoky. Soud nakonec udělil dvouletý nepodmíněný trest se zařazením do věznice s ostrahou. Obžalovaný u soudu vypovídal a dá se říct, že se k trestné činnosti nedoznal,“ potvrdila Michaela Zummerová, předsedkyně Okresního soudu v Blansku, který nakonec celou kauzu řešil.

Rozsíval například využil situace, kdy se jeho známý neodhlásil z e-mailové schránky v jeho počítači, a z tohoto e-mailu rozeslal výhrůžky.

„E-maily s vulgárními nadávkami a hrozbami fyzickou likvidací adresoval státnímu zastupitelství, soudu a policii. Hrozil vystřílením všech policistů i soudců, vyhozením do vzduchu celého státního zastupitelství, uložením bomby na policii a nastražením bomby pod soukromý automobil jednoho z kriminalistů,“ popsal ředitel prostějovské policie Tomáš Adam.

Odsoudila mě zkorumpovaná justice, odmítá muž vinu

Prostějovští kyberkriminalisté rovněž prokázali, že pět e-mailů poslal i teologovi Halíkovi. Zprávy obsahovaly velice vulgární nadávky a nejhrubší hrozby, kde zabití mělo předcházet mučení.

„Využil při tom zdánlivě anonymního přístupu k internetu ve svém bydlišti. Pak se snažil zakrýt stopy a e-maily mazal,“ podotkl šéf policie Adam.

Jednou v noci rovněž Rozsíval poškodil kovový předvolební poutač politické strany v centru Prostějova a k fotografiím kandidátů černým fixem dopsal vulgární nadávky. Přímo při činu ho ovšem zachytila městská kamera.

Rozsíval pro MF DNES prohlásil, že je nevinen. „Na místě jsem se odvolal a bude to řešit Krajský soud v Brně. Nehledě na to, že vyšlo najevo, že blanenská justice má zkorumpované mafiánské soudce i státní zástupce, kteří odsuzují bez jediného důkazu jen na základě toho, kolik dostanou zaplaceno. Tak to bylo i v mém případě,“ tvrdí Rozsíval.

Odvolává se při tom na případ bývalé blanenské soudkyně Dany Sedlákové. Její případ uzavřel Ústavní soud před dvěma lety, když odmítl stížnost na postup kárného senátu Nejvyššího správního soudu. Ten Sedlákovou odvolal z funkce kvůli rozporům v ústně vyhlašovaných rozsudcích a jejich písemném vyhotovení.

V Prostějově jde o „známou firmu“

Kvůli svému extrémnímu vulgarismu, rasismu, antisemitismu, urážkám a vyhrožování je Rozsíval zejména v Prostějově známý už řadu let.

Před dvěma roky u soudu v Prostějově dostal podmínkou 18 měsíců vězení se zkušební dobou 30 měsíců mimo jiné za to, že v prosinci roku 2016 na sociálních sítích sprostě urážel a vyhrožoval romskému zpěvákovi Radoslavu Bangovi a jeho bratrovi.

9. ledna 2018

Banga tehdy demonstrativně odešel ze sálu při vyhlašování skupiny Ortel během Zlatého slavíka.

Rozsíval ve svých příspěvcích vyhrožoval zpěvákovi smrtí, posílal cikány do plynu a do uranových dolů, nešetřil nenávistí, rasismem a nejhrubšími vulgarismy, odkazoval se na Adolfa Hitlera a v souvislosti s rehabilitací židovského hřbitova v Prostějově navrhoval stavbu koncentračního tábora pro Židy.

K soudu tehdy nepřišel. Omluvil se, že je nemocný. Při výslechu na polici se však přiznal.

„Už jsem si zrušil přístup na Facebook a všeho velice lituji. Slibuji, že už to nebudu opakovat,“ uvedl tehdy do policejního protokolu.