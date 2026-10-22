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Vinné slavnosti, kluziště i menu šéfkuchaře. Zimní tržnice zabaví Olomouc

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  14:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Kulturní, gastronomické i společenské aktivity nabídne od poloviny listopadu návštěvníkům nový olomoucký projekt Zimní tržnice - LED Fest Olomouc. Jeho součástí bude kluziště, pódium s hudebními vystoupeními, tematické víkendy i pravidelné šéfkuchařské menu v nabídce. Akce je součástí nabídky vánočního programu, který bude pokrývat Horní a Dolní náměstí i náplavku.

Program otevřou od 13. do 14. listopadu vinné slavnosti Svatomartinská Olomouc, jež mají ve městě dlouholetou tradici. Letos se přesunou na tržnici a spojí se s tamním adventním programem.

V plánu je kromě degustace vín a nabídky regionálních specialit také příjezd svatého Martina či hudební vystoupení. Návštěvníci se mohou letos těšit na nabídku patnácti vinařství.

„Počet svatomartinských vín znám zatím není, teprve procházejí odbornou komisí,“ řekla pořadatelka akce Jana Šubová z Olomoucké vinné společnosti. Odborná degustační komise je klíčovým orgánem, jenž rozhoduje o tom, zda mladé víno získá možnost nosit chráněnou značku Svatomartinské.

Zájemcům bude k dispozici již také kluziště o rozměru 30 krát 15 metrů, které bude otevřené do 11. ledna příštího roku. „Dopoledne budou určena pro školy a školky, v registračním systému máme již nyní nahlášeno na 800 školáků. Od 14:00 bude zdarma pro veřejnost,“ doplnila pořadatelka LED Festu Dana Kvapilová.

Nabídnou i šéfkuchařovo menu nebo tanec

Projekt Zimní tržnice – LED Fest Olomouc nabídne kromě venkovního kluziště také gastronomii, aktivity pro děti i rodiny či středy zaměřené na studenty. Adventní víkendy budou tematické – první bude v duchu pravěku a doby ledové, druhý se zaměří na Mikuláše a čerty, třetí na region Hané a čtvrtý na historii.

Adventní trhy pro všechny, ale postupně. V Olomouci připravují tématické dny

„O profesionální gastronomii se postará šéfkuchař Jiří Kubíček, jenž každý týden od středy do neděle připraví speciální menu, které bude odpovídat tematickému víkendu,“ doplnila Kvapilová.

Součástí LED Festu bude rovněž pódium s kulturním programem. „Chceme Olomouc také rozhýbat, a to nejen bruslením, ale i tancem,“ podotkla Kvapilová.

Projekt je součástí akcí konaných v Olomouci během adventu. „Město propaguje vánoční Olomouc jako celek, cílem je rozvrstvit program po celém území – ať už je to náplavka, Dolní i Horní náměstí a tržnice,“ řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu Karin Vykydalová. Více informací k projektu najdou zájemci na jeho webu.

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