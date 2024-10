Odkup kasáren olomoucké univerzitě hořkne, developer šponuje cenu i po aukci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uvedl, že i nadále jedná se soukromým investorem, a nabídl univerzitě možnost opětovně vyšší cenu dorovnat.

V oficiálním dopise adresovaném UP navíc úřad upozorňuje, že ani poté nebude výběrové řízení ukončeno a celý tento proces se může opakovat.

Vedení univerzity považuje tento postup za nestandardní a netransparentní a zvažuje právní kroky, kterými by podpořilo svou snahu získat historicky cenný objekt pro akademickou obec, univerzitní město a jejich společný rozvoj.

Prodej rozsáhlého památkově chráněného objektu Hanáckých kasáren schválila česká vláda už v roce 2020, řadu měsíců jej ale ÚZSVM nabízel k prodeji bez úspěchu.

Sto tisíc nad požadovanou částku

Teprve začátkem letošního září přihodil soukromý investor k nabídkové ceně 89 milionů korun v elektronické aukci částku 100 tisíc korun. Úřad předem v podmínkách aukce stanovil, že vítězná cena bude nabídnuta kraji, městu a univerzitě. Tyto veřejné instituce se mohly do 30 dnů vyjádřit, zda mají zájem cenu dorovnat a objekt získat.

„Všechny stanovené podmínky jsme splnili. Hospodaříme s veřejnými prostředky, náš záměr jsme tedy museli ještě projednat ve velkém akademickém senátu i ve správní radě, ale i to se nám v tak krátké době podařilo a získali jsme jejich souhlasná stanoviska,“ říká k novým okolnostem rektor UP Martin Procházka.

Nyní se ale podle něj ukazuje, že úřad rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením. „Sdělil nám, že ačkoliv aukce skončila, výběrové řízení stále trvá a původní zájemce má možnost cenu navýšit,“ popsal Procházka.

To se také podle úřadu stalo. „Byli jsme vyzváni, zda novou cenu ve výši devadesát milionů korun akceptujeme a hodláme ji dorovnat, ovšem s upozorněním, že se tento proces může opakovat. Jsme takovým postupem úřadu naprosto šokováni, podle dostupných informací o něm stejně jako univerzita nebyli předem informováni ani zástupci kraje a města,“ doplnil Procházka.

Univerzita byla znevýhodněna, míní rektor

Univerzita se tak podle jeho slov cítí být v celé této věci zmanipulována a znevýhodněna. „Působí to na nás tak, že jsme ve výběrovém řízení byli partnerem jen zdánlivě,“ upozornil rektor.

„Ve skutečnosti jsme měli sehrát roli užitečných naivů a být prostředkem, jak donutit soukromého zájemce, aby stát za objekt získal co nejvyšší částku. Je to postup, který v oblasti správy veřejného majetku není dobrým signálem nejen pro nás, ale i pro další veřejné instituce, které by se v budoucnu mohly o státní majetek ucházet,“ zdůrazňuje.

„Mrzí mě to o to víc, že jsme se památkově chráněný objekt Hanáckých kasáren snažili zachránit jak pro univerzitu, tak i pro město a jeho občany. Jako součást našeho kampusu by totiž sloužil nejen studentům, ale i veřejnosti,“ objasnil Procházka.

„Věděli jsme, že na sebe bereme velký závazek, ale cítíme odpovědnost a povinnost pečovat o historické a kulturní dědictví,“ dodává.

ÚZSVM stanovil univerzitě další třicetidenní lhůtu, během které se má vyjádřit, zda má zájem nově nabídnutou cenu 90 milionů korun dorovnat. V opačném případě získá objekt Hanáckých kasáren soukromý investor. Univerzita bude zvažovat další postup, odkup za nových podmínek by znovu musel projednat Akademický senát i Správní rada UP.