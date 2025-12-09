Přívěs využije významný producent a prodejce živých ryb Blatenská ryba. „Živé kapry převážíme k zákazníkům do vzdáleností až tisíc kilometrů a ryby musí být i po takovéto cestě v perfektní kondici. Proto mezi speciální vybavení přívěsu patří i lahve s tekutým kyslíkem. Hledali jsme výrobce, který nám dokáže vyjít vstříc. Našli jsme ho v PANAV,“ říká Jiří Bláha, jednatel společnosti Blatenská ryba.
„Přívěs zapojíme za podobně vybavený nákladní automobil a najednou díky tomu dokážeme převézt až 15 tun ryb. Optimalizujeme tak naše náklady na dopravu na dlouhé vzdálenosti,“ zdůraznil Bláha.
„Při výrobě jsme jako vždy vycházeli z požadavků zákazníka. Výsledkem je originální přívěs se spoustou zajímavých detailů,“ říká Pavel Paprskář, předseda představenstva a generální ředitel PANAV.
Například podlahu tvoří hliníkové protiskluzové plechy, které jsou odolné vůči chemickým posypům vozovky v zimním období, kdy dochází nejčastěji k transportu živých ryb.
„Přívěs je vybaven také držáky na hadice, podběrákem a pracovním osvětlením. Koryto, které slouží k vypouštění ryb, jsme umístili pod ložnou plochu do zadní části přívěsu,“ popisuje Paprskář.
Kapr je nejoblíbenější vánoční rybou v Česku. Oblíbený je i na Slovensku, v Polsku nebo Německu, kam blatenští rybáři na konci roku kapry vyvážejí.
PANAV – profil
PANAV je jedním z největších výrobců přívěsů a návěsů ve střední Evropě. Společnost má vlastní výrobu i vývoj. Výrobní program zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad 10 tun. Historie společnosti se sídlem v Senici na Hané sahá do roku 1896. Od roku 2011 je PANAV součástí strojírenské skupiny AML Holding.
Na export směřuje až osmdesát procent produkce rybářství, které hospodaří na téměř 1 500 hektarech rybníků, rozkládajících se na Strakonicku, Písecku a Příbramsku.
Ať už letošní blatenský kapr skončí na štědrovečerní tabuli v Německu jako delikatesa „na modro“ nebo klasicky s bramborovým salátem u českých strávníků, jedno je jisté: díky technologicky špičkovému přívěsu od PANAV dorazí nejdůležitější ingredience štědrovečerní večeře v té nejlepší kondici.
