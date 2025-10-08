V Hlubočkách staví koupaliště s unikátním čištěním vody pomocí vápence

Ondřej Zuntych
  13:40
Výstavba přírodního koupaliště v Hlubočkách na Olomoucku je za polovinou. Areál s jedinečnou technologií čištění vody pomocí vápence vzniká ve spolupráci tří obcí v údolí řeky Bystřice nedaleko krajského města. Hlubočky, Mrsklesy a Velká Bystřice postaví padesátimetrový bazén, tobogan i hřiště na plážový volejbal.
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude...

V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude čistit vápenec. | foto: Vizualizace: Biotop Burk

V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude...
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude...
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude...
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude...
7 fotografií

Stomilionový projekt vzniká na okraji Mariánského Údolí, v chatové osadě Burk, kde ve 30. letech minulého století stávalo vyhledávané letovisko s bazénem napájeným z řeky.

Obce už mají za sebou zemní práce včetně výkopů. „Teď končíme druhou etapu veřejné zakázky, kdy soutěžíme betonování monolitických bazénů, a bude nás čekat ještě třetí fáze, to znamená výstavba zázemí. Výsledky výběrového řízení známe, ale jsou lhůty na odvolání, takže budeme rádi, když na konci září předáme staveniště a firma bude moct pokračovat v práci,“ řekl starosta Velké Bystřice Marek Pazdera.

Přes zimu pokročí i projektování okolí bazénu včetně budov, aby bylo možné na jaře stavět.

V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude čistit vápenec.
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude čistit vápenec.
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude čistit vápenec.
V Hlubočkách na Olomoucku vzniká unikátní přírodní koupaliště, jehož vodu bude čistit vápenec.
7 fotografií

„Stihnout to na příští rok podle mne není reálné. Vidím to spíš na rok 2027. Aspoň bude na všechno čas a nebude se šílet,“ vzkázal starosta plavcům z okolí, kteří už novinku netrpělivě vyhlížejí. Areál by jich mohl pojmout až pět set najednou.

Samosprávy staví za své

Samosprávy vše budují ze svých rozpočtů, žádná velké dotace nepřišla. Z toho pramení například menší změna v podobě vynechání jednoho z plánovaných bočních barů, místo toho vznikne jedna dlouhá budova občerstvení.

Za podobou koupaliště stojí architektonická kancelář Sborwitz, která je výrazně podepsaná pod současnou podobou centra Velké Bystřice.

Voda se čištit bez chemických přípravků pomocí rakouské filtrační technologie, která využívá dolomitický vápenec. „Nikdo jiný to v Česku nemá v takové velikosti, takové biokoupání bývá maximálně u rodinných domků,“ řekl Pazdera.

Oblíbená rekreační oblast

Zpravodaj obce Hlubočky k historii místa vzpomenul, že rekreační oblast se zde datuje do třicátých let minulého století, kdy Jan Střída, sedlák z Velké Bystřice, koupil pozemky na pravém břehu řeky pod Mariánským Údolím i s bývalým takzvaným dolním mariánským hamrem, který byl později adaptován na obytný dům zvaný Burk.

Přemnožení divočáci se stahují do zahrad za ovocem a rozrývají trávníky

„V tomto prostoru vybudoval nový majitel roku 1935 betonový bazén, napájený říční vodou, včetně zázemí pro návštěvníky, jež zahrnovalo šatny, občerstvení, taneční plácek, kuželnu a hřiště. Na sousední louce vysázel ovocný sad, sloužící hostům zprvu za opalovací louku. Na jejím okraji, při úpatí svahu se později začaly stavět rekreační chaty. Bylo to v době, kdy kvetl tramping a v dosahu měst se stavěly sruby a chatové osady. Celé oblasti se podle majitele začalo říkat Střídov,“ připomíná hlubočský magazín, že odpočinkový areál byl tehdy velmi populární.

Po válce přišlo zestátnění, později prostor pustl, po revoluci přišly restituce a snahy o obnovu, které však ukončila povodeň v roce 1997.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Přerov řeší přemnožené nutrie. Myslivci je nalákají do klecí a pak odstřelí

Z vyhledávané atrakce se nutrie říční v Přerově staly přemnoženými škůdci. Kvůli jejich řádění v oblasti přírodní památky Malá Laguna i na dalších místech se zástupci města rozhodli pro razantní...

8. října 2025  11:07

V Olomouckém kraji má alzheimera už deset tisíc lidí, staví se nová centra

Demence postihuje stále více starších lidí a developeři pro ně na střední Moravě budují nová centra. Problému si všímají i sami obyvatelé Hané, kteří pozorují seniory ve svém okolí. Z vitálního...

8. října 2025  6:11

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

Slovně napadli i mě. V Praze zažívám útoky pravidelně, říká poslankyně Motoristů

Premium

Jako nová poslankyně chce Gabriela Sedláčková, která byla lídryní kandidátky Motoristé sobě v Olomouckém kraji, bojovat za svobodu projevu. Jaká je v soukromí, co si myslí o nařčení Filipa Turka z...

7. října 2025  15:20

Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z...

7. října 2025  11:14

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici...

7. října 2025  4:52

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.