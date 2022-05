Olomoucký kraj zdraží meziměstské autobusy a vlaky, ročně až o stokoruny

Například cena jízdenky na příměstskou dopravu s návazností na MHD výhradně se zónou 71 - Olomouc v případě jedné projeté zóny vzroste z 25 korun na 28, u dvou projetých zón se pak zvýší z 32 na 36 korun a u tří z 38 na 43 korun. Cena jízdenky umožňující projetí čtyř zón vzroste o šest korun na 50 korun a u deseti projetých zón z 86 na 98 korun.

Roční kupon s olomouckou zónou pak u jedné projeté zóny zdraží ze 4 800 korun na 5 077, roční jízdenka na čtyři zóny z 9 460 na 10 436 korun a u deseti zón cestující platící doposud za roční jízdenku 18 790 korun nově dá 21 166 korun. Městské hromadné dopravy se zdražení nedotkne.

„Olomoucký kraj neupravoval jízdné více než deset let, zatímco okolní kraje toto učinily v průběhu minulých let několikrát. Úprava cen pomůže udržet kvalitu poskytovaných služeb, náklady na dopravu meziročně rostou o valorizace, kdežto ceny jízdného nikoli,“ uvedla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Jízdné v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje (IDSOK) se zvyšovalo naposledy v roce 2012.

Dopravci se od loňska musí vyrovnávat s růstem cen pohonných hmot a elektrické energie. Růst nákladů navíc letos umocnilo prudké zdražení pohonných hmot po ruském vpádu na Ukrajinu.

Loni si lidé v kraji koupili 18 milionů jízdenek

Hejtmanství proto za dopravní obslužnost kraje musí platit více peněz. Na letošek v krajském rozpočtu vyčlenilo 1,6 miliardy korun, což je o zhruba 165 milionů korun víc, než byla částka schválená na rok 2021.

„Úprava ceny jízdného není přímo ovlivněna nákladovými vstupy, ale cenovou politikou státu a dopravců a to tak, že pokud by jízdné zůstalo příliš nízké, znamenalo by to pro kraj zvýšené výdaje,“ sdělila mluvčí.

Cestující si loni koupili 18 363 311 jízdních dokladů IDSOK, což je meziročně o 9,3 procenta více. Zhruba 44 procent cestujících jezdilo linkovou autobusovou dopravou, 39 procent využívalo městskou hromadnou dopravu v Olomouci, osm procent jezdilo MHD v jiných městech a devět procent přepravily regionální vlaky.

IDSOK pokrývá svými 131 tarifními zónami všech 402 obcí na území kraje a příhraniční oblasti s Pardubickým, Jihomoravským, Zlínským a Moravskoslezským krajem. Veřejnou linkovou dopravu v regionu loni zajišťovalo sedm autobusových dopravců a tři železniční společnosti.