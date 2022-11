O přídavky na děti žádá v Olomouckém kraji stále více rodin

Nyní dokládá dokumenty o příjmech rodiny na úřad práce. Od léta totiž začala pobírat přídavky na děti, jejichž vyplácení má úřad na starosti. I tak se ale Marie obává, co přijde po Novém roce.

„Bydlíme ve starším rodinném domě, ceny energií neustále stoupají, bude to pro nás zřejmě ještě krušné,“ posteskla si.

Podobné potíže řeší v regionu stále více rodin, což dokládá mimo jiné výrazný nárůst žádostí o přídavky na děti.

„Aktuálně máme v Olomouckém kraji zhruba 1 500 nových žádostí měsíčně. Třeba v roce 2020 jich bylo v průměru kolem 450 až 800,“ nastínila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Meziročně stoupl počet vyplacených přídavků o necelých šestnáct procent.

„Od ledna do října letošního roku vyplatil úřad práce v rámci kraje celkem 168 253 přídavků v celkovém objemu 212 milionu korun. Vloni za stejné období to bylo 145 503 dávek v objemu 139 milionů,“ shrnula Beránková.

O příspěvek nejvíc žádají rodiny s dětmi ve věku od šesti do patnácti let, nejčastěji pobírají na dítě 1 270 korun měsíčně.

Příjem do 3,4 násobku životního minima na domácnost

Na dávku mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny. Například samoživitelka s předškolním dítětem tak dosáhne na přídavek, pokud její příjem nepřesahuje 22 474 korun měsíčně.

U rodiny se dvěma studenty už limit přesahuje 50 tisíc v závislosti na věku dětí. Od září lze na webu ministerstva práce a sociálních věcí využít zjednodušený formulář, jenž umožňuje podat žádost přes počítač nebo mobil.

„Není tedy nutné osobně chodit na úřad. Kdo zvládl požádat online o jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě, vyplní jen několik dalších údajů, například naskenuje doklady o svých příjmech za poslední tři měsíce,“ přiblížil šéf resortu Marian Jurečka.

Zdaleka ne všechny rodiny, jež by přídavky mohly dostávat, je ale skutečně pobírají. Ministerstvo to zjistilo v létě při vyplácení zmíněného jednorázového příspěvku.

Z informací získaných od žadatelů totiž vyplynulo, že téměř devadesát tisíc rodin má na přídavky nárok, ale neuplatňuje ho. Ministerstvo jim proto začalo rozesílat SMS zprávy, které je upozorňují, že mohou pravidelný příspěvek na dítě čerpat.

„Data ukazují, že bezmála pětina oslovených o přídavek do týdne požádá,“ vyzdvihl Jurečka.

Reálné mzdy klesly ve druhém čtvrtletí dokonce o desetinu

Vláda navíc rozhodla, že od ledna se přídavky zvýší. To by mohlo rodinám přinést přilepšení několika set korun měsíčně, v průměru o dvě stovky. Rozšíří se i okruh domácností, jež na přídavky budou mít nárok, a to díky valorizaci životního minima.

„I proto, že momentálně není rozpočtově únosné navýšení rodičovského příspěvku, na který mají nárok všichni rodiče dětí do čtyř let, jsme se rozhodli zvednout přídavek na dítě. Nabídneme tak adresně vyšší podporu pro více rodin,“ zdůvodnil ministr.

Rodiny v Česku podle ekonomů stále více chudnou. Výdělky sice rostou, inflace je ale rychlejší, takže si nakonec většina lidí koupí za své peníze méně. Například ve druhém čtvrtletí se podle dat Českého statistického úřadu reálné mzdy snížily dokonce o 9,8 procenta.

„Záporný růst reálných mezd nás provází už od loňského roku a v nadcházejících měsících by nemělo dojít k výrazné změně. Vysoká cenová hladina se tak negativně projevuje na bohatství domácností,“ uvedla analytička investiční společnosti Cyrrus Anna Píchová.

„Vysoká inflace je škodlivá hlavně tím, že negativně dopadá na všechny. Mnohem více ji ale pociťují nižší příjmové skupiny obyvatelstva,“ doplnila.

Pokles reálných mezd je podle analýz v Česku výrazně rychlejší než v okolních zemích.