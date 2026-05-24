Nadšenec mapuje příběhy olomouckých domů. Chce jich představit stovky

Autor:
  7:15aktualizováno  7:51
Matěj Lošťák vytvořil projekt OPUS-O, v němž zájemcům přibližuje historii domů v centru Olomouce, včetně jejich postupných proměn či příběhů jejich majitelů. Název vyprávění příběhů o významných či pozoruhodných olomouckých budovách v sobě skrývá jednoduchou, ale výstižnou myšlenku. „Opus je latinsky dílo a O samozřejmě znamená Olomouc,“ vysvětluje autor, který se dlouhodobě pohybuje kolem olomouckého urbanismu, architektury a historie.
Malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici v Olomouci (květen 2026) | foto: Matěj Lošťák

Projekt čtenáři najdou na stejnojmenné facebookové stránce, kde autor sdílí příspěvky související s architekturou, přičemž nejviditelnější je seriál o historických domech v centru Olomouce. Věnuje se také současné a budoucí výstavbě, urbanismu, místním ateliérům, architektům a otázkám rozvoje města.

Základ pro mapování domů vznikal už během jeho vysokoškolských let, kdy se pokoušel zpracovat výstavbu všech domů v Olomouci. Z rozsáhlejšího projektu postupně vykrystalizovala oblast centra města. „Vybral jsem asi 250 nejzajímavějších domů, které teď zpracovávám detailně. A až dojdou, mám v záloze další stovky,“ řekl s tím, že v budoucnu by chtěl popsat další městské části.

Důležitým zdrojem je pro něj Kronika olomouckých domů Wilhelma Nathera z 19. století. Zachycuje majitele jednotlivých domů a umožňuje nahlédnout do jejich proměn v čase. „Když si to člověk čte dlouho, začnou z toho vystupovat příběhy. Rodinné dynastie, řemesla, změny majetku, osudy lidí,“ popsal autor.

Podle něho má téměř každý dům v historickém centru co vyprávět. Zvlášť na Horním a Dolním náměstí se po staletí střídaly významné šlechtické rody i osobnosti spojené s církví, univerzitou či správou Moravy. Ještě skrytější příběhy se pak podle něho nacházejí v bočních ulicích. Jedním z domů, který ho fascinuje, je malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici. „Přežil v podstatě v renesanční podobě dodnes, i když kolem něj město opakovaně hořelo a proměňovalo se. Strašně by mě zajímala jeho historie blíže,“ uvedl Lošťák.

