Projekt čtenáři najdou na stejnojmenné facebookové stránce, kde autor sdílí příspěvky související s architekturou, přičemž nejviditelnější je seriál o historických domech v centru Olomouce. Věnuje se také současné a budoucí výstavbě, urbanismu, místním ateliérům, architektům a otázkám rozvoje města.
Základ pro mapování domů vznikal už během jeho vysokoškolských let, kdy se pokoušel zpracovat výstavbu všech domů v Olomouci. Z rozsáhlejšího projektu postupně vykrystalizovala oblast centra města. „Vybral jsem asi 250 nejzajímavějších domů, které teď zpracovávám detailně. A až dojdou, mám v záloze další stovky,“ řekl s tím, že v budoucnu by chtěl popsat další městské části.
Důležitým zdrojem je pro něj Kronika olomouckých domů Wilhelma Nathera z 19. století. Zachycuje majitele jednotlivých domů a umožňuje nahlédnout do jejich proměn v čase. „Když si to člověk čte dlouho, začnou z toho vystupovat příběhy. Rodinné dynastie, řemesla, změny majetku, osudy lidí,“ popsal autor.
Podle něho má téměř každý dům v historickém centru co vyprávět. Zvlášť na Horním a Dolním náměstí se po staletí střídaly významné šlechtické rody i osobnosti spojené s církví, univerzitou či správou Moravy. Ještě skrytější příběhy se pak podle něho nacházejí v bočních ulicích. Jedním z domů, který ho fascinuje, je malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici. „Přežil v podstatě v renesanční podobě dodnes, i když kolem něj město opakovaně hořelo a proměňovalo se. Strašně by mě zajímala jeho historie blíže,“ uvedl Lošťák.