Kancelář prezidenta Petra Pavla v avízu uvedla, že hlavním tématem pracovní cesty budou podmínky pro život mladých lidí ve vnitřních periferiích a perspektiva, kterou jim tyto regiony mohou nabídnout.
„Prezident se bude zajímat o dostupnost kvalitních pracovních míst a bydlení. Věnovat se bude také vzdělání a dostupnosti služeb, které ovlivňují rozhodování o tom, zda v regionu zůstat nebo se do něj vrátit,“ dodali zástupci kanceláře.
Jak vypadal první den prezidentské návštěvy Moravy
Prezident nejprve v devět ráno zakončí část cesty po Moravskoslezském kraji jednáním s radními Nového Jičína a poté se přesune na Olomoucko, kde ho ve čtvrt na dvanáct čeká debata se studenty uničovské střední průmyslové školy a středního odborného učiliště.
Od 13:45 následuje setkání se zástupci Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko ve Šternberku a ve tři odpoledne celou návštěvu severu Moravy zakončí ve stejném městě tiskovým brífinkem na tamní radnici.
„Bude to pro nás jedinečná příležitost představit naši práci, projekty a aktivity, kterými společně s obcemi, školami, spolky a dalšími partnery přispíváme k rozvoji našeho regionu. Jedním z hlavních témat setkání bude život mladých lidí na venkově, jejich příležitosti, vzdělávání a budoucnost v našem regionu,“ uvedli zástupci MAS Šternbersko, kterou tvoří hlavně obce ze zmíněné oblasti, na facebookovém profilu instituce.
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Nejen jednání s rektory. Pavel v záchranné stanici vypustil vyléčené ptáky
Během čtvrtečního prvního dne návštěvy severní Moravy prezidentský pár absolvoval jednání s univerzitními rektory na Vítkovsku a poté zamířil na Novojičínsko. Navštívil například zvířecí nemocnici nebo armádní opravnu. Na závěr se pak setkal s vedením kopřivnické radnice a poté absolvoval debatu s veřejností.
V kraji už popáté
Petr Pavel zavítá do Olomouckého kraje během svého mandátu už popáté. Poprvé se tak stalo v říjnu 2023, většina jeho programu se tehdy odehrála v horských okresech Jeseník a Šumperk.
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31. října 2023
Loni v březnu pak „utajeně“ navštívil opět na severu regionu obce Kobylá nad Vidnavkou a Česká Ves, které v září 2024 zpustošily záplavy.
Další návštěva následovala letos v lednu, kdy zavítal do Olomouce, Přerova, Hranic a Prostějova, v září pak zahájil školní rok v Brodku u Konice na Prostějovsku a setkal se se starosty obcí mikroregionu Konicko.