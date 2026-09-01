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Prezident Pavel na Konicku zahájí školní rok, pak podebatuje s tamními starosty

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  4:52
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....
55 fotografií
Unikátní přivítání do lavic zažijí dnes školáci ze základní a mateřské školy T. G. Masaryka v Brodku u Konice na Prostějovsku. Slavnostního zahájení školního roku se totiž zúčastní prezident Petr Pavel. Ten se poté ještě setká se starosty obcí mikroregionu Konicko.

Petr Pavel se po slavnostním zahájení školního roku, jež je spojené od osmi ráno se shromážděním ke stému výročí založení školy v Brodku, setká s žáky prvních tříd. Poté se přesune do Konice, kde bude debatovat se starosty z mikroregionu Konicko, který tvoří 19 obcí s celkem téměř deseti tisíci obyvateli.

Podle starosty Konice Michala Obrusníka (STAN) chtějí zástupci samosprávy s hlavou státu probrat hlavně problémy, které prezident může při jednáních se zástupci vlády či zákonodárci otevřít a řešit. Zmínil například rozpočtové určení daní, prostřednictvím něhož stát rozděluje obcím část výnosu z vybraných daní.

Jak vypadaly předchozí prezidentovy návštěvy kraje

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
55 fotografií

Představitelé obcí dlouhodobě upozorňují na to, že současné rozpočtové určení daní nemusí dostatečně zohledňovat vyšší náklady malých a odlehlých obcí na zajištění základních služeb a údržbu infrastruktury.

„Prezident má určitou možnost ovlivnit vývoj zákona (o rozpočtovém určení daní). Stále slyšíme, že obce mají hodně peněz, přičemž my při současném nastavení nejsme bez dotací schopni udržet opravy vlastního majetku,“ podotkl Obrusník.

Prezident dorazí do kraje počtvrté

Hovořit by se dále mělo rovněž o záměru premiéra Andreje Babiše (ANO) neposkytnout krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy v příštím roce žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Konicko přitom patří mezi oblasti Olomouckého kraje, kde jsou krajské silnice nejvíce zanedbané, což má negativní dopad na dopravní obslužnost této oblasti.

„Je to pro nás velmi brutální zásah do rozvoje regionu,“ zdůraznil starosta Konice.

Prezident se vydal na utajovanou návštěvu Jesenicka, překvapila i obyvatele obcí

Konicko leží na západním okraji Olomouckého kraje v severozápadní části Prostějovska. Hospodářství regionu má převážně venkovský charakter, významné zastoupení v něm mají zemědělství, dřevozpracující a stavební výroba a menší průmyslové podniky.

Pavel poprvé navštívil Olomoucký kraj v říjnu 2023, většina jeho programu se tehdy odehrála v horských okresech Jeseník a Šumperk. Loni v březnu pak „utajeně“ navštívil opět na severu regionu obce Kobylá nad Vidnavkou a Česká Ves, které v září 2024 zpustošily záplavy.

Zatím naposledy přijel prezident do Olomouckého kraje letos v lednu, během dvoudenní návštěvy zavítal do Olomouce, Přerova, Hranic a Prostějova.

23. ledna 2026
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