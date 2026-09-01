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Hospodářsky a sociálně ohrožených regionů přibývá, míní Pavel. Chce to řešit s vládou

Autor:
  13:02
Omezené možnosti pracovního uplatnění a bydlení, horší dopravní dostupnost a z toho mnohdy vyplývající odchod mladých lidí a stárnutí populace. Tyto a další problémy, které trápí mikroregion Konicko na Prostějovsku a jemu podobné, probíral prezident Petr Pavel na setkání s místními starosty při úterní návštěvě Olomouckého kraje. Získané poznatky chce Pavel prodiskutovat na jednání s vládou.
Jednání starostů z obcí na Konicku a prezidenta Pavla.
Prezident Petr Pavel odpovídá na dotazy novinářů po jednání se starosty obcí na Konicku. (1. září 2026)
Prezident Petr Pavel během své návštěvy Olomouckého kraje. (1. září 2026)
Prezident Petr Pavel odpovídá na dotazy novinářů během své návštěvy Olomouckého kraje. (1. září 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil na škole v Brodku u Konice nový školní rok. (1. září 2026)
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Prezident na brífinku po jednání se starosty Konicka upozornil především na problémy, které podle něj region sdílí s dalšími hospodářsky a sociálně ohroženými oblastmi Česka.

„Jsou to především problémy související s odlivem mladých lidí, stárnutím populace, nedostatkem některých služeb, špatnou dopravní dostupností, absencí příležitostí pro práci, ale také příležitostí k bydlení a k uplatnění,“ shrnul Petr Pavel.

Za jednu z předností Konicka naopak označil spolupráci jednotlivých obcí, které podle něj dokážou sdílet zkušenosti a společně řešit například administrativu spojenou s dotacemi.

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, při focení s prvňáčky zavtipkoval

Za zásadní témata, která vyplynula z jednání se starosty, označil prezident možnosti využití obecních pozemků pro výstavbu, stav silnic druhé a třetí třídy a nedostatek pracovních příležitostí. Řešení rozdílů mezi regiony podle něj souvisí také s nastavením rozpočtového určení daní.

„Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat,“ řekl.

Cílem by podle Pavla mělo být zvyšování kvality života tak, aby mladí lidé měli důvod v podobných regionech zůstávat nebo se do nich později vracet. „Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a celou zemi to bude stahovat zpátky,“ dodal prezident.

Varující signál

Prezident Petr Pavel řadí Konicko mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území, kterých podle něj v Česku přibývá.

„Když se podíváme napříč republikou, tak podobně ohrožených území už máme kolem osmi desítek. Což je poměrně varující signál, že tady nejde o několik ojedinělých případů, ale že je to fenomén, který provází všechny kraje,“ řekl Pavel na dotaz iDNES.cz.

Za jeden z hlavních problémů Konicka označil dopravní dostupnost. Její zlepšení by podle něj usnadnilo obyvatelům také přístup ke službám. Pomoci by mohlo rovněž uvolňování pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů nebo vytváření podmínek pro příchod firem, které by nabídly nová pracovní místa.

Poznatky z Konicka chce Pavel využít při jednáních s vládou, ministry a dalšími institucemi. „Abychom se mohli bavit o návrzích legislativy, je zapotřebí mít konkrétní fakta a údaje z míst, kde ty problémy existují,“ uvedl.

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