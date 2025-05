Vyřízení pár přestupků bude vesnice stát 50 tisíc ročně, paušální platbu odmítají

Například Charváty s přibližně tisícovkou obyvatel dnes platí Olomouci zhruba 20 tisíc korun ročně, nově by to mělo být kolem 50 tisíc. A to přesto, že počet přestupků pravděpodobně nenaroste a pořád půjde o jeden až dva za rok. Za jejich řešení se dosud platilo jednotlivě.

„Nelíbí se nám to. Pokud už nyní magistrát říká, že jeden přestupek je vyjde na 5,5 či 6 tisíc, pojďme dál platit za jednotlivé případy,“ kritizovala nový návrh veřejnoprávní smlouvy starostka Charvát Jarmila Kowalczuková (nez. za KDU-ČSL).

„Z města nám k tomu poslali průvodní dopis, v němž se opírají o metodiku ministerstva vnitra. Ta říká, že 20 procent z částky, jež nám je prostřednictvím kraje poskytována, bychom měli mít na tuto agendu přenesené působnosti. Ale je to jen doporučení,“ dodala.

Zmíněná metodika uvádí, že resort analyzoval 48 zákonů, jež se týkají výkonu státní správy obecními úřady v základní působnosti.

„Cílovou skupinou byla takzvaná mediánová obec se základní působností, jejíž správní obvod má kolem 350 obyvatel a nemá matriční ani stavební úřad,“ stojí v loni vydané metodice dostupné online.

Primátor: Obcím jsme dosud vždy vyšli vstříc

Obce namítají, že metodika nemá na rozdíl od zákona nebo vyhlášky právní sílu. Vedení Olomouce ale argumentuje, že svou roli být administrativním centrem si nevybrala.

„Přestupková agenda je dlouhodobý problém, tedy jaký rozsah přestupků máme pro koho zajišťovat. Pokud se na základě veřejnoprávních smluv rozhodne kterákoli z obcí přenést svou povinnost řešit přestupky na Olomouc, zatím jsme vždy vyšli vstříc. Aby se starostové menších obcí nemuseli z důvodů systémové podjatosti angažovat v každém sporu, jenž mají jejich sousedé,“ shrnul nedávno primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Přestupky souvisí třeba i s překročením povolené rychlosti v zástavbě, pokud ho zaznamená radar. Pro některé obce, kde radary jsou, by tak mohla být paušální platba magistrátu výhodná, není jich však mnoho.

„Máme frekventovanou silnici, jež by byla z hlediska přestupků a pokut skoro pozlacená, ale nepodařilo se dojednat úsekové měření, protože chybí personální kapacita na přestupkovém oddělení. Domnívám se, že by si na to silnice skoro vydělala,“ uvedla příklad místostarostka Kožušan-Tážal Michaela Sigmundová (nez.). Vesnice loni zaplatila Olomouci za přestupky asi 16 tisíc.

Žbánek ale podotkl, že cílem krajského města není vydělávat na pokutách a jde mu hlavně o zklidňování dopravy. Jelikož to se po instalaci radarů daří a počet přistižených řidičů klesá, snižují se i příjmy z pokut. Olomouc se chce navíc soustředit hlavně na investice na svém území.

Magistrát je zahlcen dopravními přestupky

Nejdřív však potřebuje, aby přestupkové oddělení bez problémů zvládlo nápor dat. Letitou nepříjemností je pro úřad i zpracovávání přestupků za přetížení nákladních aut na dálnici, jelikož na vyřízení několika set případů denně ohlášených automatickou váhou nemá kapacitu.

„K vybudování robustního systému musíme nejdřív upgradovat téměř celou IT infrastrukturu magistrátu, to je investice za desítky milionů korun. Radar je v nich tou nejmenší položkou, musíme najít optimální způsob automatizace, protože nemá smysl nabrat na to 30 úředníků,“ nastínil primátor, jenž je zároveň místopředsedou Svazu měst a obcí ČR.

„Po obcích v našem správním obvodu nechceme nic jiného než peníze, jež jim na tuto agendu dává stát. Nikdo tak nepřijde zkrátka. Respektuji, že mají někde jeden přestupek ročně, ale abychom je mohli vypořádávat, musíme mít agendu i pro případ, že by jich měli třeba sto v každé z těch více než čtyřiceti obcí. Jenže dnes nemáme ani prostory, kde bychom takový malý městský 'soud' provozovali,“ dodal Žbánek.

Upozornil též, že přestupků přibylo i kvůli zvýšení hranice majetkové škody. Město se tak nyní zabývá i případy, jež by dříve už byly trestným činem. Úředníkům tak může podle něj hrozit riziko třeba od recidivistů.

„Nechci se dožít toho, že budou po přestupkovém odboru v Barvířské ulici běhat lidé s mačetami a někdo se mne bude ptát, jak je možné, že se tam dostali. Úředníci v obdobě soudu vypořádávají nepříjemné přestupkové události. Často jsou to agresivní řidiči a podobně, kteří mají dojem, že stát nedělá nic jiného, jen je buzeruje,“ zdůraznil primátor.

Obce zvažují vznik vlastní přestupkové komise

Na lepší zázemí se ale vesnicím přispívat nechce. „Bylo nám nabídnuto buď ber, a nebo jdi. Jenže Prostějov či Přerov nám odmítají agendu dělat, zkušenost už máme s úsekovým měřením, kdy nás poslali do Olomouce, pod kterou spadáme,“ přiblížila Sigmundová.

„Domlouvali jsme se, že pokud bychom se nedohodli s magistrátem, zkusíme se jako obce spojit a udělat generální přestupkovou komisi pro všechny,“ doplnila.

V takovém případě by však bylo nutné najít takové složení, aby nikdo nemohl být označen za podjatého a zároveň by komise neznamenala konec vztahů se sousedy.

„Vemte si, že budeme volat lidi na obecní úřad, hledat viníka a trestat je. Do toho se nikomu nechce,“ uzavřela místostarostka Kožušan