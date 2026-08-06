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Přerov slaví hody, do města přijede král. Zahraje Olympic, Callta nebo Kirschner

  10:30
Kapela Olympic se představí na přerovských hodech.

Kapela Olympic se představí na přerovských hodech. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Folklor, historický jarmark, projížďky koňským spřežením, koncerty různých kapel a interpretů včetně legendárního Olympiku. Druhý srpnový víkend bude v Přerově patřit tradičním Svatovavřineckým hodům. Letošní ročník navíc okoření oslavy 770 let od chvíle, kdy Přemysl Otakar II. povýšil Přerov na královské město. Akci odstartuje v pátek na náměstí T. G. Masaryka v 17.00 hodin zpěvák Kamil Střihavka.

O dvě hodiny později vystoupí kapela Citron a závěr dne bude patřit skupině Protheus. Milovníci výtvarného umění mohou od 18.00 navštívit vernisáž výstavy Velcí čeští ilustrátoři v Galerii Přerov na Horním náměstí.

„Letos jsme chtěli nabídnout něco, co se bude líbit nejen dospělým, ale i dětem. A tak vznikla myšlenka přivézt do Přerova to nejlepší z české ilustrace. Návštěvníci uvidí obrázky dobře známé z knížek i večerníčků,“ láká vedoucí Galerie města Přerova a ředitelka Kulturních a informačních služeb Přerov Lada Galová.

V sobotu ráno bude pod hradbami přichystaná komunitní snídaně. Každý může přinést cokoliv, co má rád, co upekl nebo koupil, a společně pojíst s dalšími návštěvníky.

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V 11.00 hodin začnou projížďky koňským spřežením. Nastupovat se bude v Bezručově ulici u majáku. „Tuto aktivitu jsme poprvé vyzkoušeli minulý rok. Zájem byl obrovský. Proto jsme se rozhodli projížďky zařadit nejen o hodové sobotě, ale i v neděli, a to vždy od 11 do 16 hodin. Povoz bude vyjíždět v patnáctiminutových intervalech,“ informuje manažer přerovských oslav Pavel Ondrůj.

Folklor přinesou Hody u Trafačky. Na programu budou folklorní aktivity pro děti, hanácký fotokoutek, přehlídka krojů a různá folklorní vystoupení. Hudební program bude v sobotu rovněž velmi bohatý. Vystoupí místní Academic Jazz Band nebo kapela Forum.

Pro mnohé bude hlavním tahákem zpěvák Pavel Callta nebo zpěvačka Jana Kirschner, kteří zahrají na náměstí T. G. Masaryka, tak jako zbytek skupin. Večer se tam odehraje předání městských práv Přemyslem Otakarem II. na oslavu 770 let od doby, kdy se Přerov stal královským městem.

Na kytaru hraje Pavel kdekoli, třeba na parapetu okna svého statku.

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„Součástí programu bude také příjezd královny, která vyjede od kostela svatého Vavřince s průvodem měšťanů s loučemi a koňmi,“ přibližuje Petr Novotný ze skupiny Markus M, která se podílí na přípravě historické části oslav.

Nedělní ráno se ponese v duchu mší. V kostele sv. Vavřince proběhne hlavní hodová mše za účasti představitelů města a hustopečského chrámového sboru. Na farní zahradě bude možné odpoledne posedět s Moravskou Veselkou. Mezitím dopoledne na náměstí TGM pronese slavnostní slovo primátor a děkan.

Odpoledne tam zahrají kapely Re-Vox, Legendy se vrací a rocková skupina Olympic. Horní náměstí ožije historickým jarmarkem se stánky, občerstvením a ukázkami dobových řemesel. Po celou dobu oslav nebudou chybět prodejní stánky a pouťové atrakce.

Vstup na všechny koncerty i doprovodné akce je zcela zdarma.

Program Svatovavřineckých hodů v Přerově

od 7. srpna do 9. srpna

Pátek

  • Náměstí TGM
    • 17.00 Kamil Střihavka
    • 19.00 Citron
    • 21.00 Protheus
  • Galerie Přerov
    • 18.00 vernisáž výstavy Velcí čeští ilustrátoři

Sobota

  • Náměstí TGM
    • 12.30 Academic Jazz Band
    • 14.30 Forum
    • 16.30 Pavel Callta
    • 19.00 Jana Kirschner
    • 21.00 Předání městských práv Přemyslem Otakarem II.
  • U Bečvy
    • 9.00 Komunitní snídaně na hradbách
    • 11.00 Projížďky koňským spřežením
    • 14.00 Hody u Trafačky

Neděle

  • Náměstí TGM
    • 10.00 Primáš Historický průvod
    • 10.30 Slavnostní slovo primátora a děkana
    • 14.00 Re-Vox
    • 16.00 Legendy se vrací
    • 18.00 Olympic
  • Horní náměstí
    • 10.00 Historický jarmark – do 17.00
  • U Bečvy
    • 11.00 Projížďky koňským spřežením
  • Kostel sv. Vavřince
    • 9.00 Hlavní hodová mše
    • 10.30 Hodová mše
    • 14.30 Adorace a svátostné požehnání
    • 15.00 Posezení s Moravskou Veselkou (farní zahrada)
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