Na Přerovsku řádí svrab, první školy musejí dezinfikovat své prostory

„Na pokyn krajských hygieniků jsme provedli veškerá opatření a vydezinfikovali prostory školy. O výskytu nákazy jsme informovali rodiče a čekáme na další pokyny, jak postupovat, kdyby se situace zhoršila,“ uvedl ředitel Základní školy U Tenisu Michal Pospíšil.

Hygienici evidují za leden v kraji už bezmála 110 případů svrabové nákazy, loni v lednu jich přitom bylo jen 60 a za celý rok 2023 pak necelá tisícovka. Nejvíce nakažených je na Přerovsku, kde je potvrzených 72 případů, na Šumpersku je jich 17, v Prostějově 6 a v Olomouci a okolí 13.

Co je příčinou zvýšeného výskytu onemocnění, které se na kůži projevuje jako drobné pupínky, výjimečně jsou vidět linky - cestičky vytvářené parazitem zákožkou svrabovou - nemá podle odborníků jednoznačné vysvětlení.

„Zvýšený výskyt může souviset s poklesem imunity populace, svou roli může hrát kolektivní přecitlivělost, zvýšená migrace a turismus,“ řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS) Markéta Koutná.

Do ordinace míří celé rodiny

Strmý nárůst svrabové nákazy zaznamenali hygienici už loni na podzim, kdy v říjnu evidovali na Přerovsku 90 případů a v celém kraji 130. Potvrzují to i pediatři.

„Zvýšený počet pacientů pozorujeme od konce uplynulého roku, kdy jsme do dneška měli už dvě desítky případů svrabové nákazy, jiné roky to byl třeba jen jediný případ, takže ten nárůst je znát,“ popsala Hana Švárová z Pediatrie Plus Přerov.

Do ordinace jí přicházejí celé rodiny. „Svrab se snadno šíří při přímém, těsném, úzkém kontaktu s kůží nemocné osoby, zejména pak často při intimním kontaktu, při spaní v jedné posteli, při kontaktu s kontaminovaným ložním prádlem či ručníky nemocné osoby. Čím je kontakt častější a intenzivnější, tím je i vyšší pravděpodobnost nákazy,“ vysvětlila dětská lékařka.

Typickými projevy na kůži je svědivá vyrážka mezi prsty, na rukou, nohou, kolem kotníků, krku a všude tam, kde je tenká kůže. „Pupínky úporně svědí, především během noci v teple,“ dodala Švárová.

Na svrab fungují speciální sirné masti, jimiž se pacient musí namazat od hlavy až k patě. Ložní prádlo a oblečení je také potřeba přeprat minimálně na 60 stupňů a vydezinfikovat veškeré povrchy, na kterých může parazit přežívat až tři dny.

„Jedná se o veškerý čalouněný nábytek, polstry, sedačky nebo třeba žíněnky v tělocvičně,“ upozornila pediatrička.

Rodiče nemusí zprvu nákazu poznat

Do velkého úklidu a veškerých opatření na doporučení hygieniků se pustily i některé školy na Přerovsku, kde se vyskytly první případy dětí nakažených svrabem.

„Není důvod k obavám a panice, výskyt svrabu v třídních kolektivech je ojedinělý a situaci nepodceňujeme,“ zdůraznil ředitel přerovské ZŠ U Tenisu Michal Pospíšil.

Podle něj se v horizontu dvou měsíců vyskytly čtyři případy ve třídách na prvním a druhém stupni. Škola již informovala rodiče dětí v zasaženém kolektivu, aby dohlédli na jejich zdravotní stav a v případě podezření navštívili kožního lékaře.

Dva potvrzené případy má také ZŠ a MŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou. „Jeden žák chodí do třetí a druhý do šesté třídy. Podezření, že se nákaza objevila i ve školce, se nepotvrdilo. Přesto jsme i tam vše preventivně vydezinfikovali,“ uvedl ředitel školy Martin Drietomský.

Podle Státního zdravotního ústavu případů svrabové nákazy v poslední době přibývá napříč republikou a aktuální počty jsou nejvyšší za posledních dvacet let. Právě patnácti až dvacetileté cykly jsou pro šíření epidemie typické.

„Jedním z možných důvodů zvýšeného výskytu svrabu může být i fakt, že včasná a správná diagnostika onemocnění je stále přetrvávajícím problémem, a to nejen v prevenci, ale i v následném potlačení šíření nákazy,“ dodala mluvčí KHS.

Důkazem mohou být i rodiče nakažené dívky z jedné z přerovských škol, kteří nákazu podcenili. „Bohužel jsme vyrážku nejdříve považovali za příznak páté nemoci (virové infekční onemocnění dětí – pozn. red.). Až poté, co se dlouho nezlepšovala, jsme se vypravili na kožní a tam nám potvrdili svrab,“ přiznal otec, který si nepřál uvést své jméno, jeho totožnost však MF DNES zná.