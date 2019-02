Žena půjčila stavaři kreditku na materiál. Peníze si nechal a boural opilý

Devětatřicetiletý muž převzal platební kartu od padesátileté ženy na konci ledna.

„Kartu mu předala i s PIN kódem s tím, aby koupil stavební materiál. Muž poté z účtu vybral pět tisíc korun, které si ovšem nechal pro svou potřebu. O čtyři dny později se pak situace opakovala - muž měl s pomocí karty koupit materiál a také zaplatit opravu stavebního stroje, vybraných více než 21 tisíc ovšem na domluvený účel nepoužil,“ shrnula policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Muž ale nakonec skončil v rukou policie ještě dřív, než žena stihla jeho zneužití zapůjčené karty nahlásit.

„Následujícího dne při jízdě autem nedodržel ve Dvořákově ulici bezpečnou vzdálenost za dalším vozem a narazil do jeho zadní části. Druhý řidič vystoupil a chtěl nehodu řešit, muž ovšem pokračoval v jízdě, odbočil do ulice Kabelíkova a poté chtěl odbočit do ulice Optiky,“ popsala Zajícová.

Zde se ovšem ocitl v pasti kvůli vozu vykládajícímu zboží. Muž proto začal couvat a v tu chvíli podruhé narazil do předtím nabouraného vozu, neboť jeho řidič se nechtěl s ujíždějícím viníkem smířit a začal ho pronásledovat. Ani tentokrát nezastavil a začal znovu ujíždět.

Jízdu tak ukončila až přivolaná policejní hlídka, která muže zastavila v obci Radslavice. Kromě ujíždění od nehody záhy začala vycházet najevo další porušení předpisů - při dechové zkoušce přístroj muži naměřil opakovaně dva a půl promile alkoholu a navíc se ukázalo, že vůbec nemá řidičský průkaz.

„Nyní je tak muž stíhán za ohrožení pod vlivem návykové látky, za neoprávněnou manipulaci s penězi je pak podezřelý z trestného činu krádeže,“ uzavřela Zajícová.