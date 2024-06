Blesková povodeň poničila sedm obcí na Přerovsku. Protrhla se hráz rybníka

„Přívalovou vlnou bylo zasaženo sedm obcí – Šišma, Hradčany, Domaželice, Kladníky, Hlinsko, Nové Dvory a Oldřichov. Během večera a noci hasiči prováděli především záchranné práce. Zachránili deset lidí ohrožených bleskovou povodní buď přímo z rodinných domů, nebo z nepřístupných míst,“ uvedla v pátek ráno mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Celkově podle ní hasiči na Přerovsku zaznamenali v souvislosti s bleskovou povodní 58 zásahů. V obci Šišma byla podle ní vlna tak silná, že plavala i auta, některá skončila v korytě řeky.

„Ve spolupráci s hasiči Správy železnic a jejich těžkou technikou jsme v noci čtyři vozidla vytáhli na břeh. Také jsme čistili propustky, čerpali vodu z více než 70 nemovitostí a zahájili likvidační práce, vše ve spolupráci se starosty a místními jednotkami dobrovolných hasičů, s nimiž komunikujeme i nyní a řešíme další postup likvidačních prací dle požadavků místních obyvatel,“ dodala Balážová.

Podle oslovených starostů se místní potůčky během chvíle proměnily v řeku, která strhla i osobní vozy a mnohde zdevastovala centrum obcí. V řadě domů byl téměř metr vody.

„Byla to blesková povodeň, během okamžiku se vylil potok, škody jsou v řádech milionů korun, jsme ale rádi, že nejsou na životech. Celý střed obce je zdevastovaný vodou. Máme roztrženou hráz rybníka, který je nad obcí Šišma, což je pro nás nyní hlavní krizová situace,“ nastínil starosta Šišmy Marek Krystek.

„Náhradní bydlení jsme zajišťovat nemuseli, nakonec jsme to zvládli tak, že jsme obyvatele evakuovat nemuseli. Nicméně je to pořád ve hře kvůli poškozené hrázi nad obcí. Čekáme na příjezd odborníků, kteří nám řeknou, zda bude nutná,“ dodal.

Z potoku byla rázem řeka velikosti Bečvy

Voda způsobila velké škody také v sousedních Kladníkách. „Naštěstí na životech a zdraví škody nemáme, jsou ale na majetku - jak na obecním, tak i soukromém. Teprve je mapujeme, v noci jsme to dělali při baterkách. Všude je bahno, voda nebo směsice ornice a vody, v některých nemovitostech bylo až 70 centimetrů v interiérech,“ shrnul starosta David Štěpánek.

„Jsme vesnice umístěná v dolíku. Vzhledem k tomu, že prší už tři týdny, byla půda tak nasycena, že se vše valilo z okolních polí. Při normálním stavu má náš potok na šířku metr a sotva teče, nyní byl v šířce Bečvy, tedy zhruba 25 metrů. Bral vše po cestě, u bytovky plula pračka, v Šišmě i auta. Katastrofa, tohle nebylo ani v roce 1997,“ popsal Štěpánek.

V Hradčanech dostala starostka varování z olomouckého operačního střediska o přívalové vlně ze Šišmy pět minut před jejím příchodem, v 19:30.

„Nestihli jsme na to bohužel zareagovat, stačila jsem jen vyhlásit občanům, ať zabezpečí maximálně svá obydlí a vypnou elektřinu. Z Přerova jsem dostala informaci, že k nám jedou pytle, ale ty dorazily, až nás to spláchlo,“ přiblížila starostka Marie Galetová.

„Byl to metr vody, posunulo nám to u úřadu o sedm metrů osobní auto a vymlelo dlažební kostky. Máme komplet vytopené dva byty v bytovém domě a dva domy. Voda se dostala také do sklepů domů. Zázemí a vybavení obce je komplet zničeno. Nikdo však nemusel být evakuován a nikomu se ni nestalo,“ doplnila.

Voda řádila i na Frýdecko-Místecku

Bleskové povodně ve čtvrtek vpodvečer zasáhly rovněž dvě obce na Frýdecko-Místecku. Voda tam zaplavila především zahrady a sklepy rodinných domů, škody hlásí i firmy, které v zasažené oblastí podnikají.

„Hasiči na Frýdecko-Místecku od čtvrtečních 16 hodin do dnešního rána vyjížděli ke 33 událostem. V obcích Baška a Pržno bouřka způsobila bleskovou povodeň. Hasiči tam hlavně čerpali vodu a čistili kanalizační vpusti,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Starosta Pržna Petr Blokša uvedl, že v jejich případě voda zasáhla desítky rodinných domů. „Mají zaplavené zahrady, sklepy, v některých případech i obytné prostory. Nemáme zatím informaci, že by povodeň způsobila větší škody na obecním majetku,“ řekl.

Obec je podle něj připravena lidem pomoci. „Nechali jsme přistavit kontejnery. S lidmi komunikujeme, nabízíme zapůjčení vysoušečů a čekáme, zda se na nás někdo obrátí s konkrétní žádostí o pomoc. Zatím se tak ale nestalo. Lidé k tomu zatím přistupují až překvapivě optimisticky,“ sdělil Blokša.

Podobně je na tom i jeho kolega z nedaleké Bašky Tomáš Břežek. „Situaci monitorujeme a vyčíslujeme způsobenou škodu. Voda nezasáhla jen rodinné domy, škody hlásí i firmy,“ shrnul.