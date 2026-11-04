Nehoda se odehrála krátce po poledni na silnici mezi Horními Nětčicemi a Rakovem.
„Řidič v mírně pravotočivé zatáčce přejel s celou soupravou do protisměru, kde levou stranou vlečky vyjel mimo silnici a vlivem toho došlo ke smyku. Řidič ztratil kontrolu nad řízením a s traktorem vyjel mimo cestu, kde narazil přední a pravou boční částí traktoru do zatravněného porostu,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Výsledkem byl zemědělský stroj převrácený na střeše. Jeho šoférovi, který vyvázl bez zranění, následně přivolaní policisté naměřili při dechových zkouškách 0,99 a 0,93 promile alkoholu.
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„Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a k požití alkoholických nápojů se přiznal. Na místě mu byl proto zadržen řidičský průkaz,“ doplnila Zajícová.
Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na milion korun, okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají.