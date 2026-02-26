VIDEO: Ani pistole lupiči nestačila. Ze zastavárny prchl s prázdnou a v slzách

  12:57
Hned dvě loupežná přepadení řešili ve středu policisté a kriminalisté z Přerovska. V obou případech lupiči přišli ozbrojení, přesto si nakonec nic neodnesli a jeden navíc prchal zasažený plnou dávkou pepřového spreje.

Policisté nejprve dopoledne vyjížděli do Kojetína, kde do tamní zastavárny vstoupil muž s kuklou na hlavě a pistolí v ruce.

„Na obsluhu namířil a opakovaně požadoval vydání zlatých předmětů. Žena se ale nenechala zastrašit, vytáhla pepřový sprej a použila ho. Pachatel byl jejím jednáním zaskočen a z prodejny vyběhl ven bez požadovaného zlata,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policisté ihned zahájili pátrání a díky spolupráci s kolegy z okolních krajů nakonec hlídka kroměřížských policistů u místního vlakového nádraží zadržela podezřelého muže a ženu, která byla s ním. Následně si pro dvojici dojeli přerovští kriminalisté.

Pošťačka křikem vylekala ozbrojeného lupiče. Utekl bez peněz

„Jednačtyřicetiletý muž byl obviněn z loupeže, pětapadesátiletá žena byla po provedených úkonech propuštěna, ale je nadále vedena jako podezřelá. Muž byl již v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost, policisté podali podnět na státní zastupitelství k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ shrnula Zajícová.

Pachatele zadrželi za půl hodiny na nádraží

Druhé přepadení se odehrálo po deváté večer v Přerově. Lupič se zakrytým obličejem přišel do zastavárny a v ruce svíral předmět připomínající malou pistoli. Dožadoval se rovněž vydání zlata a dále též hotovosti.

„Obsluhující žena ovšem na jeho požadavky nereagovala, schovala se za dveře a přivolala pomoc. Jakmile to pachatel viděl, otočil se a rychle zmizel,“ nastínila policejní mluvčí.

Také v tomto případě bylo okamžitě zahájeno rozsáhlé pátrání, do něhož byly zapojeny všechny dostupné bezpečnostní složky. Úspěšní byli nakonec místní strážníci, sotva za půl hodiny zadrželi podezřelého šestadvacetiletého muže na vlakovém nádraží. Tomu nyní hrozí stejně jako pachateli prvního přepadení až deset let vězení.

„Odvážné pracovnice zastaváren zareagovaly podle momentální situace, ale ne vždy se pachatel zalekne. Proto je velmi důležité v takovýchto případech jednat s rozmyslem a co nejvíce si chránit vlastní život a zdraví,“ podotkla Zajícová.

