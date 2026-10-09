Zločin se odehrál u potštátské místní části Boškov 27. září kolem sedmnácté hodiny.
„Na odstavném místě vedle silnice číslo 441 měli čtyři neznámí pachatelé – jedna žena a tři muži – za užití násilí odcizit muži vietnamské národnosti finanční hotovost 40 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„Pachatelé měli používat vůz Seat Exeo černé barvy v provedení combi s výraznými podélnými příčníky. Poškozený se na místě pohyboval ve Škodě Octavia šedé barvy v provedení sedan,“ dodala.
Kriminalisté, kteří vše vyšetřují jako trestný čin loupeže, se nyní obrátili na veřejnost, aby jim pomohla s objasněním zločinu a při pátrání po pachatelích.
„Žádáme případné svědky, kteří se v uvedený den v době od 12 do 18 hodin zdržovali na popsaném místě, zda si nevšimli skupinky podezřelých osob, případně jiného neobvyklého jednání,“ uvedla Zajícová.
„Obracíme se také na řidiče, kteří projížděli v obou směrech mezi obcemi Potštát a Kozlov a všimli si pohybu osob okolo uvedených vozidel. Prosíme rovněž o záznamy z palubních kamer, jež místo či osoby mohly zachytit. Tyto záběry by nám mohly výrazně pomoci s objasněním případu,“ doplnila s tím, že obracet se lze na bezplatnou linku 158.
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