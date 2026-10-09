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Vietnamce oloupili u silnice o čtyřicet tisíc, policie hledá čtveřici pachatelů i svědky

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  16:17

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Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila čtveřice lidí o peníze. | foto: Policie ČR

Už téměř dva týdny vyšetřují kriminalisté případ loupeže, k níž došlo u silnice mezi Potštátem a Kozlovem na pomezí Přerovska s Olomouckem. Při pátrání po čtveřici pachatelů nyní žádají o pomoc případné svědky nebo řidiče, kteří mohli místem projíždět a natočit při tom lupiče na palubní kameru.

Zločin se odehrál u potštátské místní části Boškov 27. září kolem sedmnácté hodiny.

„Na odstavném místě vedle silnice číslo 441 měli čtyři neznámí pachatelé – jedna žena a tři muži – za užití násilí odcizit muži vietnamské národnosti finanční hotovost 40 tisíc korun,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila čtveřice lidí o peníze.
Ilustrační snímek Seatu Exeo. Stejný typ vozu použila čtveřice lidí hledaná kvůli oloupení Vietnamce u Potštátu na Přerovsku.
Místo poblíž potštátské místní části Boškov, kde došlo k oloupení Vietnamce o peníze čtveřicí lidí.
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„Pachatelé měli používat vůz Seat Exeo černé barvy v provedení combi s výraznými podélnými příčníky. Poškozený se na místě pohyboval ve Škodě Octavia šedé barvy v provedení sedan,“ dodala.

Kriminalisté, kteří vše vyšetřují jako trestný čin loupeže, se nyní obrátili na veřejnost, aby jim pomohla s objasněním zločinu a při pátrání po pachatelích.

„Žádáme případné svědky, kteří se v uvedený den v době od 12 do 18 hodin zdržovali na popsaném místě, zda si nevšimli skupinky podezřelých osob, případně jiného neobvyklého jednání,“ uvedla Zajícová.

„Obracíme se také na řidiče, kteří projížděli v obou směrech mezi obcemi Potštát a Kozlov a všimli si pohybu osob okolo uvedených vozidel. Prosíme rovněž o záznamy z palubních kamer, jež místo či osoby mohly zachytit. Tyto záběry by nám mohly výrazně pomoci s objasněním případu,“ doplnila s tím, že obracet se lze na bezplatnou linku 158.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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