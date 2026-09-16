Ján Ištok, Martin Mirga a jeho syn Nikolas Mirga byli odsouzeni za krádež a za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Okresní soud je v červenci všechny poslal do vězení – Ištoka na tři a půl roku, Mirgu staršího na dva roky a jeho syna na rok a tři měsíce. Trojici hrozilo až šest let vězení. Proti verdiktu se odvolali, nesouhlasili s výší trestů.
Nepodmíněný trest odvolací soud potvrdil jen Ištokovi. „Panu Ištokovi s jeho trestní minulostí by žádný soud podmíněný trest nedal. Má 27 záznamů, polovinu života strávil ve výkonu trestu. Účelem trestu je ochrana před tímto člověkem, aby nepáchal trestnou činnost. Uložený trest je v polovině trestní sazby,“ uvedl soudce Martin Lýsek.
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Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru
U obou Mirgů považoval uložené tresty za nepřiměřené. Staršímu z mužů uložil nově dva roky s tříletým podmíněným odkladem, mladšímu 18 měsíců rovněž s tříletou zkušební dobou. Podle soudce byly původní uložené tresty přiměřené, nepřiměřené však bylo, že okresní soud vyloučil podmíněné uložení.
„Je potřeba u obou zohlednit i míru zapojení, nebyli to oni, kdo to vymyslel a kdo to odsekával. Nicméně jsou stále spolupachatelé,“ doplnil soudce. Dodal, že oba jsou zaměstnaní a živí rodiny.
Všichni tři obžalovaní se u soudu káli. Jejich obhájci tvrdili, že velkou roli hrála nevědomost a podcenění situace. Uložené tresty dnes u soudu označili za exemplární.
Za kabely by dostali pár tisíc
Ke krádeži došlo loni v listopadu v katastru obce Jezernice. Trojice podle obžaloby odřezala pilou a odsekala sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím a odnesla je do auta. Tím vyřadili z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou. Šlo o šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků.
Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla i do příjezdů a odjezdů vlaků po celé trase. Vlaky tehdy nabíraly velká zpoždění.
Ukradené kabely měli muži v plánu prodat. V porovnání se způsobenou škodou, kterou mají nyní splácet, by přitom získali doslova směšnou odměnu.
„Určitě bychom to vypálili a prodali. Dostali bychom za to tak šest sedm tisíc,“ nastínil při předchozím soudním jednání Martin Mirga.
Zástupci Správy železnic (SŽ) po incidentu uvedli, že ve svých statistikách ročně evidují v průměru pět desítek případů krádeží kabelů na trati, zhruba polovina z nich ovlivní provoz vlaků.
Nejčastěji se kradou měděné kabely k osvětlení, kabely sloužící k ovládání návěstidel, nové ještě nepoložené kabely nebo kabely k zabezpečovacímu zařízení, které jsou z pohledu bezpečnosti nejzávažnější, řekl tehdy mluvčí SŽ pro mimořádné události Martin Kavka. V reakci na tyto případy již v minulosti společnost přijala řadu opatření.
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2. července 2026