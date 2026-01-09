Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Ondřej Zuntych
  16:01
Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde změna územního plánu ve prospěch hal znamená přitečení více než 40 milionů korun.
Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025) | foto: ČTK

Posledních deset kilometrů D1 chybějících k nepřerušenému dálničnímu spojení z Prahy přes Brno do Ostravy a na česko-polskou hranici, zvýšilo ekonomickou atraktivitu střední Moravy.

„Pro Přerovany je dokončení D1 nejdůležitější věc za desítky let, městu se neskutečně uleví. Bude to ale také impulz pro investice. Když k nám přišel nějaký investor něco vyjednávat a zjistil, že zde nemáme infrastrukturu, okamžitě odešel. Teď je zájem podstatně vyšší a myslím, že město se nadechne,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Že zájem investorů a podnikatelů roste, je podle něj patrné zhruba poslední rok.

„Máme tady první firmy, jež tu chtějí něco budovat, a to společnosti Accolade a RC Europe. Chtějí zakládat průmyslové zóny, RC Europe ve dvou fázích kolem dvou miliard. Pro nás je důležité, aby zde byla sofistikovanější výroba, která bude zaměstnávat vzdělané lidi, aby do Přerova přicházeli noví obyvatelé, protože se bohužel vylidňujeme,“ přeje si Vrána.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Zmíněný projekt zasahuje kromě katastru Přerova i území sousedních Troubek. Jejich zástupci podepsali v září s investorem plánovací smlouvu, jež vypořádává podmínky změny územního plánu obce. To umožní firmě RC Troubky ze zmíněné skupiny českého developera vybudovat výrobně logistický areál o zhruba 65 tisících metrů čtverečních.

„Profitovat z tohoto bude nejen společnost samotná, ale především také naše obec. Otevírají se nám nové možnosti rozvoje a získáme významné finanční prostředky do rozpočtu,“ informoval obecní úřad.

Desítky milionů pro Troubky

Těsné schválení změny znamenalo přínos 16 milionů korun, po vydání stavebního povolení bude následovat dalších 24 milionů. K tomu prodala samospráva nepotřebné pozemky za 6,5 milionu.

Troubky nyní připravují stavební parcely pro desítky rodinných domů, chystají novou základní školu i kompostárnu. Před sebou mají rovněž spoluúčast na nákladné stavbě protipovodňových opatření.

„Developeři shání prostory u dálnice a to byl také jeden z důvodů, proč jsme územní plán změnili, šlo o místo v těsné blízkosti nového úseku D1,“ řekl starosta Troubek Martin Frgal (nez.).

19. prosince 2025

Plánovaný termín dokončení areálu RC Zone Troubky je v roce 2028, pracovat by tu mohlo i tisíc lidí. Část na přerovské straně, vzdálená 300 metrů od D1, má začít vznikat na jaře, přes 48 tisíc metrů čtverečních pro sklady a výrobu má přinést až 1 500 nových pracovních míst.

Průmyslový park v lokalitě Staré Rybníky u přerovské části Předmostí pak připravuje společnost Accolade, jež před čtyřmi lety koupila pozemky od města. Firma avizuje záměr postavit dvě haly sloužící jako skladové a výrobní prostory, které budou těžit z blízkosti dálnic D1 a D55. Spoléhá i na bohatou průmyslovou tradici regionu.

Průmyslové haly přibývají na Prostějovsku i Přerovsku, lákadlem jsou dálnice

V listopadu pro změnu začalo zjišťovací řízení k projektu VGP Park Přerov. Společnost VGP Park CZ chystá v městské části Předmostí dvě rozlehlé haly na dosud zemědělských pozemcích. Areál s plochou přes 57 tisíc metrů čtverečních je navržen východně od nově vybudované mimoúrovňové křižovatky dálnice D1 Přerov-sever.

Vzniknout zde má nový multifunkční areál pro univerzální využití, počítá se především se sklady, případně lehkou nerušící výrobou.

Přerovská radnice už chystá stavbu bytů

Přerov se na příchod nových obyvatel už připravuje, zadal například studii na dva moderní městské domy, které mají vyrůst na nábřeží Bečvy namísto hotelového domu Strojař.

„Předpokládaná výše investičních nákladů by měla odhadem činit 300 až 400 milionů korun. Na stavbu bychom chtěli získat také národní nebo evropské dotační prostředky, případně využít zvýhodněného investičního úvěru,“ předeslal v polovině minulého roku náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Další miliony nicméně podle něj bude stát částečná demolice Strojaře. Novostavby nabídnou od malých bytů 1+kk až po velkoryse pojaté velkometrážní byty.

Atraktivní adresa. Přerov pošle hotel Strojař k zemi, nahradí ho byty pro bohaté

Chystané investice v Přerově a okolí navazují na otevření gigantického robotického distribučního centra společnosti Amazon v Kojetíně před třemi lety. Firma lokalitu zvolila i kvůli blízkosti brněnského mezinárodního letiště. Kojetínský starosta Leoš Ptáček (nez. ) proto město přirovnává k dravé štice regionu.

Přerov může vyhlížet podobný skok. „Nedostatek sofistikované výroby znamená nízkou mzdovou úroveň a tím pádem nízké důchody. Spoléhám na Přerov, kam by se měla vracet i armáda. Kromě dálnice je tu právě i letiště, je to železniční uzel, bude to ideální místo,“ věří předseda krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

„Potřebujeme zvýšit produktivitu práce, ale ne rychlejším provozem pásů nebo prodloužením pracovní doby, nýbrž technologiemi, digitalizací, elektronizací, robotizací. Ale musejí být lidé,“ podotkl.

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

